Українська виконавиця MamaRika через війну переїхала до Польщі з маленьким сином. У день, коли малюку виповнилось 8 місяців, зірка поділилась новим дописом.

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MamaRika показала сина та написала лист від його імені

Співачка опублікувала допис від імені сина. Вона поділилась, що малюк дуже сумує за татом, який залишився в Україні.

Ми з ним бачимося тільки по скайпу, і я не дуже розумію чому так, бо ще зовсім маленький. Коли підросту мама обов'язкове розкаже мені про всі наші страшні пригоди під час війни, і що нам довелося пережити разом,

– написала MamaRika.

"Вона в мене дуже сильна, але останнім часом часто плаче, тому я стараюся підіймати їй настрій своїм гучним сміхом, спробами говорити якісь кумедні слова, своїми міцними обіймами. А ще я скучив за своїм найкращим другом Рокі, який завжди грався зі мною та крадькома облизував мені щічки, поки мама не бачить (вона за це часом свариться)".

Від імені сина артистка додала, що якнайшвидше хоче повернути те життя, яке було в неї до війни.

Якби я міг говорити, я б сказав, що мені багато не треба: я хочу усміхнених та щасливих маму і тата поряд, хочу, щоб ми всі разом повернулися до нас додому і жили так, як раніше. Хочу більше ніколи не чути вибухів, і щоб всі дітки були в безпеці, мирі та любові. Ваш Давід. Маленький українець. Дитя війни,

– завершила пост MamaRika.



Син MamaRika / Фото з інстаграму зірки

Нагадаємо, війна застала MamaRika у будинку неподалік Гостомеля. Через кілька днів сім'я втекла з дому, оскільки вибухи були чутно небезпечно близько до їхнього помешкання. Співачка з чоловіком і сином приїхала до Одеси.

Та ще згодом MamaRika прийняла рішення покинути країну з сином. Спершу вони приїхали до Молдови, а згодом вирвалися до Варшави, де артистку чекала мама.