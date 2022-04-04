Украинская исполнительница MamaRika из-за войны переехала в Польшу с маленьким сыном. В день, когда малышу исполнилось 8 месяцев, звезда поделилась новой публикацией.

Смотрите также Маричка Падалко показала, какой сюрприз преподнес ее муж после освобождения Ирпеня: щемящее видео

MamaRika показала сына и написала письмо от его имени

Певица опубликовала сообщение от имени сына. Она поделилась, что малыш очень скучает по отцу, который остался в Украине.

Мы с ним видимся только по скайпу, и я не очень понимаю почему так, потому что еще совсем маленький. Когда подросту, мама обязательно расскажет мне обо всех наших страшных приключениях во время войны, и что нам пришлось пережить вместе,

– написала MamaRika.

"Она у меня очень сильная, но в последнее время часто плачет, поэтому я стараюсь поднимать ей настроение своим громким смехом, попытками говорить какие-то забавные слова, своими крепкими объятиями. А еще я соскучился по своему лучшему другу Роки, который всегда играл со мной и украдкой облизывал мне щечки, пока мама не видит (она за это порой ссорится)".

От имени сына артистка добавила, что поскорее хочет вернуть ту жизнь, которая была у нее до войны.

Если бы я мог говорить, я бы сказал, что мне много не нужно: я хочу улыбающихся и счастливых маму и папу рядом, хочу чтобы мы все вместе вернулись к нам домой и жили так, как раньше. Хочу больше никогда не слышно взрывов, и чтобы все детки были в безопасности, мире и любви. Ваш Давид. Маленький украинец. Дитя войны,

– завершила пост MamaRika.



Сын MamaRika / Фото с инстаграма звезды

Напомним , война застала MamaRika в доме недалеко от Гостомеля. Через несколько дней семья сбежала из дома, поскольку взрывы были слышно опасны близко к их жилищу. Певица с мужем и сыном приехала в Одессу.