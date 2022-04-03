Раніше Марічка Падалко розповідала, що Єгор ще з літа 2021 року готувався до можливого наступу Росії. Тому наприкінці лютого убезпечив своїх рідних, а сам відправився воювати. Чоловік брав участь у визволенні київського регіону, а також кілька днів не був на зв'язку через звільнення Ірпеня.

Читайте також "Зачистки продовжуються": чоловік Марічки Падалко брав участь у звільненні Ірпеня

Через кілька тижнів довгої розлуки він нарешті зустрівся з дружиною Марічкою, яка зараз у Львові, а у відеоролику можна побачити, як діти зі сльозами на очах зустріли батька. Вони не знали, що Єгор приїде до них, тому такий сюрприз був найкращим за увесь місяць війни для них.

"Ми за тобою сумували", – сказали діти, на що Єгор відповів: "Я ж казав, що я повернуся, і ми побачимося".

Перший короткий відгул після Ірпеня... і безперебійна робота "Укрзалізниці" творять дива…

– написала Марічка в інстаграмі.

Зазначимо, що у подружжя є троє дітей: син Михайло, доньки Марія та Катерина.

Реакція мережі

Щемливе відео неможливо дивитись без сліз, що підтвердили й українські інтернет-юзери, зокрема Соломія Вітвіцька та Марина Узелкова: