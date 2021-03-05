Представниця телесімейства Кардашян знялась у відвертій рекламній фотосесії для власного бренду Good American. Перед камерою Хлої Кардашян з'явилась в стильних широких джинсах і з оголеними грудьми. Зірка позувала топлес на тлі мальовничих пейзажів.

36-річна Хлої Кардашян випустила нову лінійку широких світлих джинсів, які були головним трендом 90-х. Прорекламувати одяг зірка вирішила на собі, захопивши публіку вкрай відвертою зйомкою.

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Фото Хлої Кардашян з оголеними грудьми

Світська левиця та бізнес-вумен позувала в джинсах з нової колекції з розрізами на колінах та в нюдових туфлях-човниках на високих підборах. Це весь одяг, який був на ній під час фотосесії, адже вона знімалась без бюстгальтера. Зухвала Хлої Кардашян блиснула великими оголеними грудьми перед понад 130-мільйонною аудиторією підписників. Пишний бюст вона прикрила рукою так, аби можна було розгледіти її апетитні форми.

Волосся блогерка, яка нещодавно перефарбувалась в шоколадний відтінок, вклала в легкі локони та зробила ефектний макіяж з темними тінями та пудровою помадою, якою підвела пухкі губи. Образ Хлої Кардашян довершила численними аксесуарами – браслетом, сережками та каблучкою.



Хлої Кардашян топлес / Фото Instagram / @khloekardashian

Знаменитість позувала не лише топлес у повний зріст, а й похизувалась сексуальними формами зблизька. Для іншого кадру вона одягла сірий спортивний топ і розстебнула штани, засвітивши трусики. На фото ефектно виглядав підтягнутий живіт моделі, а особливу увагу привернув перстень з діамантом, який Хлої Кардашян вже показувала раніше.



Хлої Кардашян топлес / Фото Instagram / @khloekardashian