Зірка американського реаліті-шоу Хлої Кардашян поділилась інтимними подробицями життя. Вона розповіла, як батьки займались її вихованням та залякували хворобами, щоб дівчина не займалась сексом до весілля.

Американська знаменитість Хлої Кардашян взяла участь у в одному з випусків міні-серіалу про секс Сари Гайленд, який виходить в межах шоу Еллен Дедженерес.

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Хлої Кардашян про статеве виховання

У випуску знялась і сестра Хлої – Кортні Кардашян. Вона розповіла, що їхні батьки намагались виховувати доньок у правилі "жодного сексу до весілля". Тоді сестри Кардашян були підлітками. Мати доньок Кріс Дженнер використосувала тактику залякування щодо Хлої.

Я так боялася завагітніти. Я маю на увазі, що мої батьки лякали мене до смерті і показували мені: "це герпес", демонструючи мені фотографії. Я повинна була подивитися на всі ці візуальні ефекти, і я думала, що якби у мене був секс, це повинно було статися зі мною,

– зізналась Кардашян.

Хлої додала, що це вселяло в дівчину тривогу та страх. Тому вона почала вживати протизаплідні засоби з 14 років, щоб не завагітніти. Однак Кортні зізналась, що з нею займались статевим вихованням по-іншому та не лякали.

Також Хлої розповіла, що вона мала значну перевагу через старших сестер, оскільки батьки змушені були змиритися із статевим життям доньок. "Думаю, мені стало легше через Кортні і Кім. Коли ти третя дитина, вони вже все це чули. Я думаю, що шок батьків від того, що їх дочки займалися сексом до заміжжя, вже розвіявся", – поділилась Хлої.

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