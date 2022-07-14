Через сурогатне материнство: Хлої Кардашян стане мамою вдруге

Американська зірка Хлої Кардашян та її колишній коханий Трістан Томпсон вдруге стануть батьками. Пару ощасливить сурогатна матір, послугами якої скористались знаменитості.

Американська модель та зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян зовсім скоро стане мамою вдруге. Вона скористалась послугами сурогатного материнства.

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Хлої Кардашян стане мамою вдруге

Модель очікує дитину з листопада, а її батьком є Трістан Томпсон, колишній бойфренд знаменитості. Наразі пара виховує доньку Тру.

Ми можемо підтвердити, що у Тру буде брат або сестра, які були зачаті в листопаді. Хлої неймовірно вдячна надзвичайній сурогатній матері за таке прекрасне благословення,

– поділились представники зірок.

, у грудні 2021 – січні 2022 років стало відомо, що Трістан Томпсон у черговий раз зрадив Хлої Кардашян . Тоді він став батьком – йому народила дитину фітнес-тренерка, яка оголосила, що її дитина від спортсмена. Це сталось вже після того, як Хлої та Трістан вирішили знову стати батьками.

"Хлоя та Трістан не разом і не спілкувалися з грудня, окрім питань спільного виховання. Дитина була зачата від сурогатної матері до того, як Хлої та громадськості стало відомо, що Трістан став батьком дитини від іншої в грудні", – додають джерела.



Хлої Кардашян з донькою / Фото з інстаграму зірки

Стосунки Хлої Кардашян і Трістана Томпсона