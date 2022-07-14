Американская модель и звезда реалити-шоу Хлои Кардашян совсем скоро станет мамой во второй раз. Она воспользовалась услугами суррогатного материнства.

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Хлои Кардашян станет мамой во второй раз

Модель ожидает ребенка с ноября, а его отцом является Тристан Томпсон, бывший бойфренд знаменитости. В настоящее время пара воспитывает дочь Тру.

Мы можем подтвердить, что у Тру будет брат или сестра, который были зачаты в ноябре. Хлои невероятно благодарна чрезвычайной суррогатной матери за такое прекрасное благословение,

– поделились представители звезд.

Заметим, в декабре 2021 – январе 2022 года стало известно, что Тристан Томпсон в очередной раз изменил Хлое Кардашян. Тогда он стал отцом – ему родила ребенка фитнес-тренерша, которая объявила, что ее ребенок от спортсмена. Это произошло уже после того, как Хлои и Тристан решили снова стать родителями.

"Хлоя и Тристан не вместе и не общались с декабря, кроме вопросов совместного воспитания. Ребенок был зачат от суррогатной матери до того, как Хлое и общественности стало известно, что Тристан стал отцом ребенка от другого в декабре", – добавляют источники.



Хлои Кардашян с дочерью / Фото из инстаграмм звезды

Отношения Хлои Кардашян и Тристана Томпсона