Хлої Кардашян вперше показала фото сина, якого їй народила сурогатна мати

Американська модель та зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян кілька місяців тому стала мамою вдруге, але нічого не розповідала про це. Днями вона показала перше фото малюка.

Лише всередині літа стало відомо, що зірка американських реаліті-шоу Хлої Кардашян планує вдруге стати мамою. Але завдяки сурогатному материнству.

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Хлої Кардашян вперше показала сина

Кілька місяців тому Хлої Кардашян стала мамою сина. Вона не розповідала про друге материнство в мережі та не ділилась жодними деталями з шанувальниками. Лише на Геловін зірка показала фото малюка.

Хлої опублікувала світлину своєї доньки Тру, яка тримає на руках маленького братика. Він одягнений у комбінезон, що схожий на шерсть тигра. Так Кардашян перевтілила своїх дітей в персонажів одного з мультсеріалів.

Зірка реаліті-шоу не показала обличчя хлопчика, а сфотографувала його зі спини. Також вона досі не зізнається, як назвала сина.



Донька Хлої Кардашян з братиком / Фото з інстаграму Кардашян



Перше фото сина Хлої / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про друге материнство Хлої Кардашян