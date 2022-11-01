Хлої Кардашян вперше показала фото сина, якого їй народила сурогатна мати
Джерело:Хлої Кардашян
Американська модель та зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян кілька місяців тому стала мамою вдруге, але нічого не розповідала про це. Днями вона показала перше фото малюка.
Лише всередині літа стало відомо, що зірка американських реаліті-шоу Хлої Кардашян планує вдруге стати мамою. Але завдяки сурогатному материнству.
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Хлої Кардашян вперше показала сина
Кілька місяців тому Хлої Кардашян стала мамою сина. Вона не розповідала про друге материнство в мережі та не ділилась жодними деталями з шанувальниками. Лише на Геловін зірка показала фото малюка.
Хлої опублікувала світлину своєї доньки Тру, яка тримає на руках маленького братика. Він одягнений у комбінезон, що схожий на шерсть тигра. Так Кардашян перевтілила своїх дітей в персонажів одного з мультсеріалів.
Зірка реаліті-шоу не показала обличчя хлопчика, а сфотографувала його зі спини. Також вона досі не зізнається, як назвала сина.
Донька Хлої Кардашян з братиком / Фото з інстаграму Кардашян
Перше фото сина Хлої / Фото з інстаграму зірки
Що відомо про друге материнство Хлої Кардашян
- Після скандальних деталей стосунків Хлої Кардашян і Трістана Томпсона здавалося, що зірки вже не зійдуться. Але на початку 2021 року модель зізналась, що хотіла б знову народити дитину від колишнього бойфренда.
- У грудні 2021 – січні 2022 років стало відомо, що Трістан Томпсон у черговий раз зрадив Хлої Кардашян. Тоді в нього народилась дитина від фітнес-тренерки.
- Але ця зрада сталась вже після того, як Хлої та Трістан вирішили знову стати батьками через сурогатне материнство. Ймовірно, саме через це зірка реаліті вирішила приховувати особисте життя та новонародженого сина.
- "Хлоя та Трістан не разом і не спілкувалися з грудня, окрім питань спільного виховання. Дитина була зачата від сурогатної матері до того, як Хлої та громадськості стало відомо, що Трістан став батьком дитини від іншої в грудні", – кажуть близькі друзі колишньої пари.