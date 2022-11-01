Лишь внутри лета стало известно, что звезда американских реалити-шоу Хлои Кардашян планирует во второй раз стать мамой. Но благодаря суррогатному материнству.
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Хлои Кардашян впервые показала сына
Несколько месяцев назад Хлоя Кардашян стала мамой сына. Она не рассказывала о другом материнстве в сети и не делилась никакими деталями с поклонниками. Лишь на Хэллоуин звезда показала фото малыша.
Хлои опубликовала фотографию своей дочери Тру, которая держит на руках маленького братика. Он одет в комбинезон, похожий на шерсть тигра. Так Кардашян превратила своих детей в персонажей одного из мультсериалов.
Звезда реалити-шоу не показала лицо мальчика, а сфотографировала его со спины. Также она еще не признается, как назвала сына.
Дочь Хлои Кардашян с братиком / Фото из инстаграма Кардашян
Первое фото сына Хлои / Фото из инстаграма звезды
Что известно о втором материнстве Хлои Кардашян
- После скандальных деталей отношений Хлои Кардашян и Тристана Томпсона казалось, что звезды не сойдутся. Но в начале 2021 года модель призналась, что хотела бы снова родить ребенка от бывшего бойфренда.
- В декабре 2021 – январе 2022 года стало известно, что Тристан Томпсон в очередной раз предал Хлои Кардашян. Тогда у него родился ребенок от фитнес-тренера.
- Но эта измена произошла уже после того, как Хлои и Тристан решили снова стать родителями из-за суррогатного материнства. Вероятно, именно поэтому звезда реалити решила скрывать личную жизнь и новорожденного сына.
- "Хлои и Тристан не вместе и не общались с декабря, кроме вопросов совместного воспитания. Ребенок был зачат от суррогатной матери до того, как Хлои и общественности стало известно, что Тристан стал отцом ребенка от другого в декабре", – говорят близкие друзья бывшей пары.