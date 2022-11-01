Лишь внутри лета стало известно, что звезда американских реалити-шоу Хлои Кардашян планирует во второй раз стать мамой. Но благодаря суррогатному материнству.

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Хлои Кардашян впервые показала сына

Несколько месяцев назад Хлоя Кардашян стала мамой сына. Она не рассказывала о другом материнстве в сети и не делилась никакими деталями с поклонниками. Лишь на Хэллоуин звезда показала фото малыша.

Хлои опубликовала фотографию своей дочери Тру, которая держит на руках маленького братика. Он одет в комбинезон, похожий на шерсть тигра. Так Кардашян превратила своих детей в персонажей одного из мультсериалов.

Звезда реалити-шоу не показала лицо мальчика, а сфотографировала его со спины. Также она еще не признается, как назвала сына.



Дочь Хлои Кардашян с братиком / Фото из инстаграма Кардашян



Первое фото сына Хлои / Фото из инстаграма звезды

Что известно о втором материнстве Хлои Кардашян