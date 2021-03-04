Ведуча рейтингових проєктів Леся Нікітюк не соромиться роздягатися для багатомільйонної аудиторії. У розкішній квартирі в Києві вона позувала в самому боді, яке підкреслило апетитні груди та сідниці.

За роки в шоу-бізнесі Леся Нікітюк не встигла завоювати звання українського секс-символу, однак вона нерідко перевершує найвідвертіших зірок. Ведуча розбурхала мережу новим пікантним фото, на якому зображена в самому боді.

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Фото Лесі Нікітюк у пікантному боді

Знаменитість ледь не щодня демонструє прихильникам свої look. Для весняного виходу вона обрала епатажні білі лосини з золотистим принтом і чорне боді на тонких бретелях. Однак позувати перед дзеркалом вирішила лише в боді. Воно сексуально підкреслило бюст завдяки глибокому декольте.

В кадрі Леся Нікітюк показала струнку талію та апетитні стегна. Вона еротично вигнулась та випнула сідниці, вразивши фоловерів звабливими формами. Волосся білявка залишила розпущеним, а обличчя демонструвати не стала. Натомість на фото видно вишуканий інтер'єр спальні ведучої в елітній квартирі в Києві та домашнього улюбленця Рафіка, який вже встиг стати зіркою соціальних мереж.



Леся Нікітюк у боді / Фото Instagram /@lesia_nikituk