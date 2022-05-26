Андрій Бєдняков давно виїхав з Маріуполя до Києва, але в місті залишилися жити його мама й сестра. Війна застала їх саме там. На жаль, мама померла, а сестрі вдалося вирватися з облоги на початку квітня. Вона пережила голод і холод, але не застала "русский мир", який там зараз активно процвітає.

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Андрій Бєдняков про "русский мир" у його рідному Маріуполі

Ведучий "Орла і решки" показав, що містом курсують автомобілі з величезними телевізорами, на яких транслюють пропагандистські федеральні канали. З екранів до маріупольців звертаються запроданці Кремля, наприклад, кінорежисер Микита Міхалков бубонить про "день перемоги". Крім того, до кінця 2022 року місцевим обіцяють "запуск" рубля, а дітям у школах уже викладають історію країни-агресорки.

Маріуполь. Наші дні. 21 століття. Людям показують новини. "Свої" новини. Зі "своєю правдою". Ізолювали від усієї інформації та возять машину з телевізором, звідки віщають знамениті "правдоруби"… У школі дітей вчать історії Росії,

– розповів Андрій Бєдняков.

"Як це можливо? Це якийсь сюр. Що ви творите!?" – емоційно запитав зірковий маріуполець. В інстаграм-сторіс він додав: "Це біль. Біль, який принесла одна країна іншій. Потрібен паркан, кілометровий вверх".

"Сволота, як ви смієте", – відреагувала на відео колега Бєднякова по "Орлу і решці" Леся Нікітюк. Її підтримали й інші фоловери ведучого: "І це в ХХІ столітті в центрі Європи відбувається", "Я не можу це прийняти, просто не можу", "Як болить душа за нашу країну, за наш народ".

Реалії окупованого Маріуполя: відео

Раніше Андрій Бєдняков пояснював, чому росіянам "підгорає" через нескорений Маріуполь. На його думку, їх дратують три речі – те, що місто не скорилося 2014 року, героїчний полк "Азов", який там базувався, та самі жителі, які просто так не віддавали цю територію.