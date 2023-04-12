Український гурт Machete, який замовчує війну, дасть концерти у Росії: "Ми потрібні один одному"

Засновник українського гурту Machete – Ярослав Малий – оголосив про концерти у найбільших містах Росії. Музиканти замовчують про війну в Україні і пояснюють свою ідею виступити в Росії бажанням "нести любов".

В той час, поки деякі країни скасовують фестивалі з російськими артистами, український гурт вирішив, попри війну, виступити в Росії. Сам Ярослав Малий просто видаляє більшість негативних коментарів від українців.

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Засновник гурту Machete ще 9 квітня опублікував в Instagram відео про концерти у Росії. Ярослав Малий пояснив своє рішення тим, нібито його концерти об'єднають два народи.

Нам з дитинства кажуть, що цей світ такий, який він є. Ми маленькі люди й не можемо його змінити. Що ненависть, страх, агресія – це нормально. Це не так, усе в наших силах... Нам час прокидатися. Ми потрібні один одному. Це єдина причина, чому ми це робимо,

– видав фронтмен українського гурту.

Малий оголосив, що гурт Machete виступить 2 червня у Санкт-Петербурзі, а 2 липня і 30 вересня – у Москві. Також він відвідає Астану та Алмати.

Така ідея обурила українців. Вони залишають гнівні коментарі під відео:

"Ганьба".

"Слухав вас і мене вразили ваші слова у багатьох піснях і просто відео, в яких ви говорите про Бога, а тут під час повномасштабної війни даєте концерти в країні-окупанта, яка нищить нашу країну. Цікаво, чому так сталося, що ви обрали бік зла, а говорите про добро?".

"Співати в країні-терористі, яка знищує твою батьківщину, дивне рішення",

"Чому ви не засудили війну? Як не соромно виступати в Росії? Це ваш вибір, але дороги в Україну вже не буде".

Проте зазначимо, що артист видаляє більшість коментарів українців, які засудили його за замовчування російської агресії проти України.

Що відомо про гурт Ярослава Малого