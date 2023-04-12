В то время, пока некоторые страны отменяют фестивали с русскими артистами, украинская группа решила, несмотря на войну, выступить в России. Сам Ярослав Малый просто удаляет большинство негативных комментариев украинцев.
К теме Концерт мира: группа Scorpions выступит в Киеве, но при одном условии
Основатель группы Machete еще 9 апреля опубликовал в Instagram видео о концертах в России. Ярослав Малый объяснил свое решение тем, будто его концерты объединят два народа.
Нам с детства говорят, что этот мир такой, какой он есть. Мы маленькие люди и не можем изменить его. Что ненависть, страх, агрессия – это нормально. Это не так, все в наших силах... Нам пора просыпаться. Мы нужны друг другу. Это единственная причина, почему мы это делаем,
– издал фронтмен украинской группы.
Малыш объявил, что группа Machete выступит 2 июня в Санкт-Петербурге, а 2 июля и 30 сентября – в Москве. Также он посетит Астану и Алматы.
Так идея возмутила украинцев. Они оставляют гневные комментарии под видео:
- "Позор".
- "Слушал вас и меня поразили ваши слова во многих песнях и просто видео, в которых вы говорите о Боге, а здесь во время полномасштабной войны даете концерты в стране-оккупанте, которая уничтожает нашу страну. Интересно, почему так случилось, что вы выбрали сторону зла, а говорите о добре?".
- "Петь в стране-террористе, которая уничтожает твою родину, странное решение",
- "Почему вы не осудили войну? Как ни стыдно выступать в России? Это ваш выбор, но дороги в Украину уже не будет".
Однако отметим, что артист удаляет большинство комментариев украинцев, осудивших его за умолчание российской агрессии против Украины.
Что известно о группе Ярослава Малого
- Музыкант родом из Кривого Рога. В 2010 году Ярослав создал группу Machete. А в феврале 2015 года мужчина вместе с семьей покинул Россию и перебрался жить в Киев.
- В том же году он вместе с группой записал в Украине новый альбом под названием "Война и мир", в котором рассказал о военных действиях 2014 года. Однако основную популярность группа получила благодаря песне "Нежность" ("Дай мне нежность").
- Несмотря на украинское происхождение основателя группы Ярослава Малого, песни группы исполняются на русском языке. Тем не менее, вокалист неоднократно высказывал мнения, открыто поддерживающие Украину.
- В 2019 году он возобновил свою деятельность в России. Кроме того, Малый умалчивает о нападении России на Украину.