В то время, пока некоторые страны отменяют фестивали с русскими артистами, украинская группа решила, несмотря на войну, выступить в России. Сам Ярослав Малый просто удаляет большинство негативных комментариев украинцев.

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Основатель группы Machete еще 9 апреля опубликовал в Instagram видео о концертах в России. Ярослав Малый объяснил свое решение тем, будто его концерты объединят два народа.

Нам с детства говорят, что этот мир такой, какой он есть. Мы маленькие люди и не можем изменить его. Что ненависть, страх, агрессия – это нормально. Это не так, все в наших силах... Нам пора просыпаться. Мы нужны друг другу. Это единственная причина, почему мы это делаем,

– издал фронтмен украинской группы.

Малыш объявил, что группа Machete выступит 2 июня в Санкт-Петербурге, а 2 июля и 30 сентября – в Москве. Также он посетит Астану и Алматы.

Так идея возмутила украинцев. Они оставляют гневные комментарии под видео:

"Позор".

"Слушал вас и меня поразили ваши слова во многих песнях и просто видео, в которых вы говорите о Боге, а здесь во время полномасштабной войны даете концерты в стране-оккупанте, которая уничтожает нашу страну. Интересно, почему так случилось, что вы выбрали сторону зла, а говорите о добре?".

"Петь в стране-террористе, которая уничтожает твою родину, странное решение",

"Почему вы не осудили войну? Как ни стыдно выступать в России? Это ваш выбор, но дороги в Украину уже не будет".

Однако отметим, что артист удаляет большинство комментариев украинцев, осудивших его за умолчание российской агрессии против Украины.

Что известно о группе Ярослава Малого