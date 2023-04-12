В той час, поки деякі країни скасовують фестивалі з російськими артистами, український гурт вирішив, попри війну, виступити в Росії. Сам Ярослав Малий просто видаляє більшість негативних коментарів від українців.
До теми Концерт миру: гурт Scorpions виступить у Києві, але за однієї умови
Засновник гурту Machete ще 9 квітня опублікував в Instagram відео про концерти у Росії. Ярослав Малий пояснив своє рішення тим, нібито його концерти об'єднають два народи.
Нам з дитинства кажуть, що цей світ такий, який він є. Ми маленькі люди й не можемо його змінити. Що ненависть, страх, агресія – це нормально. Це не так, усе в наших силах... Нам час прокидатися. Ми потрібні один одному. Це єдина причина, чому ми це робимо,
– видав фронтмен українського гурту.
Малий оголосив, що гурт Machete виступить 2 червня у Санкт-Петербурзі, а 2 липня і 30 вересня – у Москві. Також він відвідає Астану та Алмати.
Така ідея обурила українців. Вони залишають гнівні коментарі під відео:
- "Ганьба".
- "Слухав вас і мене вразили ваші слова у багатьох піснях і просто відео, в яких ви говорите про Бога, а тут під час повномасштабної війни даєте концерти в країні-окупанта, яка нищить нашу країну. Цікаво, чому так сталося, що ви обрали бік зла, а говорите про добро?".
- "Співати в країні-терористі, яка знищує твою батьківщину, дивне рішення",
- "Чому ви не засудили війну? Як не соромно виступати в Росії? Це ваш вибір, але дороги в Україну вже не буде".
Проте зазначимо, що артист видаляє більшість коментарів українців, які засудили його за замовчування російської агресії проти України.
Що відомо про гурт Ярослава Малого
- Музикант родом із Кривого Рогу. У 2010 році Ярослав створив гурт Machete. А в лютому 2015 року чоловік разом з родиною залишив Росію та перебрався жити до Києва.
- У тому ж році він разом з гуртом записав в Україні новий альбом під назвою "Війна та мир", в якому розповів про військові дії 2014 року. Проте основну популярність гурт здобув завдяки пісні "Ніжність" ("Дай мне нежность").
- Не зважаючи на українське походження засновника гурта, Ярослава Малого, пісні гурту виконуються російською мовою. Тим не менш, вокаліст неодноразово висловлював думки, які відкрито підтримують Україну.
- Водночас у 2019 році він відновив свою діяльність у Росії. Крім того, Малий замовчує напад Росії на Україну.