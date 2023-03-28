Залежить від Зеленського: Заріцька назвала умову, за якої з назви гурту KAZKA приберуть літеру Z

Солістка KAZKA Олександра Заріцька вже неодноразово стикалася з критикою шанувальників через літеру Z у назві гурту. Тепер вона заявила, що назву поки змінювати не планують. Проте, гурт готовий піти на це за однієї умови.

Олександра Заріцька жартома зазначила, що рішення музикантів залежить від президента України Володимира Зеленського. Вона пояснила, що має на увазі.

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Багато шанувальників гурту KAZKA після початку повномасштабної війни радили змінити назву колективу або прибрати з неї літеру Z.

Артисти прохання не виконали, але наголосили, що змінять рішення за однією умови – якщо це зробить в Володимир Зеленський у соцмережах. Співачка наголосила, що літера Z – це не тільки фашистська символіка російських окупантів, така літера також присутня у прізвищі президента України (латиницею – 24 Канал).

Це назва нашого гурту. Ми не можемо змінити її. І це знову ж таки асоціація з Володимиром Зеленським. У нього теж така літера Z. Ми ухвалили для себе рішення – коли президент замінить в Instagram, тоді ми також замінимо,

– віджартувалася Заріцька.

Вона додала, що якщо глава України це зробить, то зміни в назві їхнього гурту будуть проявом поваги до нього.

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Нагадаємо, що раніше в скандал музиканти гурту KAZKA потрапляли і через те, що виступали на одному фестивалі з росіянкою. Хоча сама співачка пояснювала, що поїхала на фест нагадати про війну в Україні.

До слова, Олександра Заріцька до повномасштабної війни жила у своєму будинку під Гостомелем. Виїхала звідти вона на п'ятий день війни, а разом з нею – мама, сестра та хлопець.

Як з'ясувалося, не даремно, адже їхнє селище було під окупацією. На щастя, дім вцілів, але з ніг на голову його перевернули російські окупанти. У травні солістка KAZKA побачила його вперше за два місяці.