Олександра Заріцька жартома зазначила, що рішення музикантів залежить від президента України Володимира Зеленського. Вона пояснила, що має на увазі.

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Багато шанувальників гурту KAZKA після початку повномасштабної війни радили змінити назву колективу або прибрати з неї літеру Z.

Артисти прохання не виконали, але наголосили, що змінять рішення за однією умови – якщо це зробить в Володимир Зеленський у соцмережах. Співачка наголосила, що літера Z – це не тільки фашистська символіка російських окупантів, така літера також присутня у прізвищі президента України (латиницею – 24 Канал).

Це назва нашого гурту. Ми не можемо змінити її. І це знову ж таки асоціація з Володимиром Зеленським. У нього теж така літера Z. Ми ухвалили для себе рішення – коли президент замінить в Instagram, тоді ми також замінимо,

– віджартувалася Заріцька.

Вона додала, що якщо глава України це зробить, то зміни в назві їхнього гурту будуть проявом поваги до нього.

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Нагадаємо, що раніше в скандал музиканти гурту KAZKA потрапляли і через те, що виступали на одному фестивалі з росіянкою. Хоча сама співачка пояснювала, що поїхала на фест нагадати про війну в Україні.

До слова, Олександра Заріцька до повномасштабної війни жила у своєму будинку під Гостомелем. Виїхала звідти вона на п'ятий день війни, а разом з нею – мама, сестра та хлопець.

Як з'ясувалося, не даремно, адже їхнє селище було під окупацією. На щастя, дім вцілів, але з ніг на голову його перевернули російські окупанти. У травні солістка KAZKA побачила його вперше за два місяці.