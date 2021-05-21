Гурт KALUSH та SKOFKA випустили трек "Додому": відео

Українські реп-виконавці KALUSH та SKOFKA презентували трек "Додому". У пісні вони розповіли про дитинство, затишні сімейні вечори, дім, пронизаний запахом пирогів з вишнею, сум за бабусями та дідусями.

Прониклива та душевна композиція не залишилася без уваги прихильників. Виконавці торкнулися струн душі тисяч шанувальників.

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KALUSH та SKOFKA презентували трек "Додому"

Фронтмен колективу Олег Псюк зазначив, що не треба бути багатослівним, щоб пояснити зміст цього хіта. Декілька років тому він поїхав з Калуша й лише зараз відчуває ціну запаху в рідному домі.

Репер SKOFKA зізнався, що часто ностальгує за батьківським домом. Однак наразі він не може розібратися з тим, чи ранить його це відчуття, чи викликає приємні емоції.

"Переїхавши в інше місто, часом хочеться з теплотою згадувати те місце, де ти жив та ріс в дитинстві. Домівку, в якій тебе виховували та любили. Я, SKOFKA, часто ностальгую. Навіть досі не розумію боляче це, чи приємно. В треці "Додому" нам вдалося передати почуття, які вирували всередині, коли згадувалося місце мого дитинства та люди, які мене тоді оточували", – розповів артист.

KALUSH та SKOFKA – "Додому": дивіться відео онлайн

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