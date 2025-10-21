Про це пише 24 Канал із посиланням на фейсбук Green Grey. Колектив опублікував офіційну заяву з приводу смерті Яценка.

Гурт Green Grey підтвердив, що Андрій Яценко ("Дизель") помер 20 жовтня. Причина смерті – серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця. Серце музиканта перестало битись о 9 годині ранку.

Засновник Green Grey і невтомний Артист залишився у серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії, подарувавши творче життя багатьом молодим зіркам,

– ідеться в дописі колективу.

Зазначимо! Раніше режисер та кліпмейкер Віктор Придувалов і лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта (фагот) розповіли OBOZ.UA, що причиною смерті "Дизеля" могли стати проблеми з серцем.

Прощання лідером і засновником Green Grey відбудеться у четвер, 23 жовтня, у Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України з 9:00 до 11:30 ранку.

Важливо! Підтримати родину Андрія Яценка можна за посиланням.

Що відомо про смерть Андрія Яценка?