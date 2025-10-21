Про це пише 24 Канал із посиланням на фейсбук Green Grey. Колектив опублікував офіційну заяву з приводу смерті Яценка.
Гурт Green Grey підтвердив, що Андрій Яценко ("Дизель") помер 20 жовтня. Причина смерті – серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця. Серце музиканта перестало битись о 9 годині ранку.
Засновник Green Grey і невтомний Артист залишився у серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії, подарувавши творче життя багатьом молодим зіркам,
– ідеться в дописі колективу.
Зазначимо! Раніше режисер та кліпмейкер Віктор Придувалов і лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта (фагот) розповіли OBOZ.UA, що причиною смерті "Дизеля" могли стати проблеми з серцем.
Прощання лідером і засновником Green Grey відбудеться у четвер, 23 жовтня, у Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України з 9:00 до 11:30 ранку.
Важливо! Підтримати родину Андрія Яценка можна за посиланням.
Що відомо про смерть Андрія Яценка?
Про смерть Андрія Яценка стало відомо вчора близько 16:00. На сторінці музиканта у фейсбуці з'явилось фото з чорною стрічкою, а гурт Green Grey змінив обкладинку, опублікували зображення свічки.
Український шоубізнес шокувала новина про смерть "Дизеля". На втрату відреагували Святослав Вакарчук, Олександр Пономарьов, Руслана, Женя Галич, Артем Пивоваров та інші.
Тур Україною гурту Green Grey, який був запланований на жовтень і листопад, скасували. Квитки можна повернути до 30 жовтня включно. Кошти за квитки, які не будуть повернуті, передадуть сім'ї Яценка.