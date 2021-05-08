Гурт Go_А вирушає до Роттердама на Євробачення: промовисте фото з аеропорту

Гурт Go_А, представник України на Євробаченні-2021, вже готується до польоту до Нідерландів. Учасники зробили світлину в аеропорту з українським прапором.
Учасники міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021 вирушають до Роттердама, де вже завершена робота над головною сценою. Гурт Go_А поділився світлиною, зробленою в аеропорті.
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Гурт Go_А вирушає до Роттердама
Учасники колективу розгорнули великий банер із зображенням Євробачення, а перед собою тримали український прапор. Разом з собою Go_А взяли необхідні музичні інструменти та обладнання.
"Суспільне" повідомило, що вже наступного дня на гурт чекає пресконференція з журналістами, а також перша репетиція.
Більшість часу Go_А та інші учасники пісенного конкурсу проводитимуть в готелі через пандемію коронавірусу. Однак український гурт відвідає 2 екскурсії – в Роттердамі та Амстердамі.
Етнофольк група Go_A через 10 днів, 18 травня, виступить з піснею Shum у першому півфіналі під номером 15. На відкритті конкурсу вони пройдуться урочистою доріжкою, яка цьогоріч матиме бірюзовий колір.
Гурт Go_А вирушає до Роттердама / Фото з інстаграму "Суспільного"
Євробачення-2021: що відомо
- Міжнародний пісенний конкурс пройде 18 травня (перший півфінал), 20 травня (другий півфінал) і 22 травня (фінал). За даними букмекерів, українці можуть посісти 17 місце в конкурсі.
- Через пандемію коронавірусу, Євробачення не проходитиме в традиційному форматі. Цього разу захід відбудеться за сценарієм "B" – з приїздом артистів в Роттердам, але з меншою кількістю журналістів і людей в команді кожного учасника.
- Учасники конкурсу можуть виступати зі своїх країн. Однак для цього їм треба записати наживо у студії номер. Так вже вирішила зробити Австралія.
- Відомо, що в Роттердамі у концертному залі Ahoy шоу побачать лише 3,5 тисячі осіб – 20% місць у залі. На конкурс допустять тих, хто придбав квитки ще у 2020 році. Глядачі мають дотриматися й інших умов – показати негативний тест на COVID-19, отриманий не раніше ніж за добу, у залі події мати захисні маски.