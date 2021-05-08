Участники международного песенного конкурса Евровидение-2021 отправляются в Роттердам, где уже завершена работа над главной сценой. Группа Go_А поделилась фотографией, сделанной в аэропорту.

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Группа Go_А отправляется в Роттердам

Участники коллектива развернули большой баннер с изображением Евровидения, а перед собой держали украинский флаг. Вместе с собой Go_А взяли необходимые музыкальные инструменты и оборудование.

"Суспільне" сообщило, что уже на следующий день группу ждет пресс-конференция с журналистами, а также первая репетиция.

Большую часть времени Go_А и другие участники песенного конкурса будут проводить в отеле из-за пандемии коронавируса. Однако украинская группа посетит 2 экскурсии – в Роттердаме и Амстердаме.

Этно-фолк группа Go_A через 10 дней, 18 мая, выступит с песней Shum в первом полуфинале под номером 15. На открытии конкурса они пройдутся торжественной дорожкой, которая в этом году будет бирюзового цвета.



Группа Go_А отправляется в Роттердам / Фото из инстаграма "Суспільного"

Евровидение-2021: что известно