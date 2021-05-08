Участники международного песенного конкурса Евровидение-2021 отправляются в Роттердам, где уже завершена работа над главной сценой. Группа Go_А поделилась фотографией, сделанной в аэропорту.
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Группа Go_А отправляется в Роттердам
Участники коллектива развернули большой баннер с изображением Евровидения, а перед собой держали украинский флаг. Вместе с собой Go_А взяли необходимые музыкальные инструменты и оборудование.
"Суспільне" сообщило, что уже на следующий день группу ждет пресс-конференция с журналистами, а также первая репетиция.
Большую часть времени Go_А и другие участники песенного конкурса будут проводить в отеле из-за пандемии коронавируса. Однако украинская группа посетит 2 экскурсии – в Роттердаме и Амстердаме.
Этно-фолк группа Go_A через 10 дней, 18 мая, выступит с песней Shum в первом полуфинале под номером 15. На открытии конкурса они пройдутся торжественной дорожкой, которая в этом году будет бирюзового цвета.
Группа Go_А отправляется в Роттердам / Фото из инстаграма "Суспільного"
Евровидение-2021: что известно
- Международный песенный конкурс пройдет 18 мая (первый полуфинал), 20 мая (второй полуфинал) и 22 мая (финал). По данным букмекеров, украинцы могут занять 17 место в конкурсе.
- Из-за пандемии коронавируса, Евровидение не будет проходить в традиционном формате. В этот раз мероприятие состоится по сценарию "B" – с приездом артистов в Роттердам, но с меньшим количеством журналистов и людей в команде каждого участника.
- Участники конкурса могут выступать из своих стран. Однако для этого им надо записать вживую в студии номер. Так уже решила сделать Австралия.
- Известно, что в Роттердаме в концертном зале Ahoy шоу увидят лишь 3,5 тысячи человек – 20% мест в зале. На конкурс допустят тех, кто приобрел билеты еще в 2020 году. Зрители должны соблюдать и ряд других условий – показать отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее чем за сутки, в зале события должны иметь защитные маски.