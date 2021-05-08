Учасники міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021 вирушають до Роттердама, де вже завершена робота над головною сценою. Гурт Go_А поділився світлиною, зробленою в аеропорті.

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Гурт Go_А вирушає до Роттердама

Учасники колективу розгорнули великий банер із зображенням Євробачення, а перед собою тримали український прапор. Разом з собою Go_А взяли необхідні музичні інструменти та обладнання.

"Суспільне" повідомило, що вже наступного дня на гурт чекає пресконференція з журналістами, а також перша репетиція.

Більшість часу Go_А та інші учасники пісенного конкурсу проводитимуть в готелі через пандемію коронавірусу. Однак український гурт відвідає 2 екскурсії – в Роттердамі та Амстердамі.

Етнофольк група Go_A через 10 днів, 18 травня, виступить з піснею Shum у першому півфіналі під номером 15. На відкритті конкурсу вони пройдуться урочистою доріжкою, яка цьогоріч матиме бірюзовий колір.



Гурт Go_А вирушає до Роттердама / Фото з інстаграму "Суспільного"

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