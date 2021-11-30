Грандиозный суперфинал "Танцев со звездами" закончился после полуночи 28 ноября, но ни победители, ни участники, ни судьи, ни продюсеры не спешили расходиться домой. В голдруме и закулисье они устроили афтепати с триумфаторами Артуром Логаем и Анной Карелиной.

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Члены жюри и руководители проекта благодарили знаменитостей за сезон, а те в свою очередь засыпали их комплиментами в ответ. Победитель "Танцев со звездами" признался, что вечеринка затянулась до 8 утра, поэтому ему было еще труднее прийти в себя после суперфинала.

До 7 или 8 утра все эти празднования, очень хочется борща. Гуляли все. Мне даже не хочется скрывать это состояние,

– с юмором поделился Артур Логай.

На утро после победы актер из сериала "Моя любимая Страшко" не мог поверить, что после четырех изнурительных месяцев в павильоне на ВДНХ кубок в их с Аней руках.

"Я что на сцене не понял до конца, что на бэкстейдже. Я вижу это, но не осознаю... Конечно, все радовались, поздравляли, кто-то плакал, кто-то смеялся", – добавил актер.



Судьи "Танцев со звездами" с победителями пятого сезона / Фото из инстаграма Екатерины Кухар

Напомним, "Танцы со звездами" – не первый телепроект в жизни Артура Логая. Важное место в его биографии занимает вокальное шоу "Х-Фактор", благодаря которому он получил первую волну популярности.