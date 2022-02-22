Григорій Решетник радить українцям, як відволіктися від тривожних новин

Після визнання Путіним бойовиків на Донбасі Україну накрила хвиля паніки. Поки весь шоу-біз закликає до миру, Григорій Решетник зізнається, як вгамовує тривожні настрої. Своїми методами він поділився з фанами.

Чи не найголовніше, що багатодітний батько Григорій Решетник не пакує тривожні валізки й не скуповує квитки за кордон. Він з сім'єю – трьома синами та дружиною Христиною – залишається в Києві й продовжує працювати над телепроєктами.

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За словами ведучого, ніч на 22 лютого, як і для пів країни, була для нього майже безсонною. Однак після 3-4-годинного сну він зібрав дітей до школи, а сам поїхав на зйомки. Так, Григорій Решетник живе звичним життям і знаходить сили радіти дрібницям. Наприклад, прекрасній, майже весняній погоді.

Як Григорій Решетник відволікається від тривожних новин

Зірка радить хоч на кілька годин забути про ґаджети та новинну стрічку, а натомість зайнятися хатніми справами, піти на роботу, вийти на свіже повітря та поспілкуватися з людьми. Сам він зараз на телестудії, тож відволікається роботою.

Щоб відволіктися від панічних настроїв, забудьте на декілька годин про новини. І найголовніше – робіть те, що залежить від вас. Віримо, працюємо, не панікуємо. Я переконаний, правда переможе,

– заявив Григорій Решетник.

Григорій Решетник дав поради українцям / Відео з інстаграму шоумена

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"Коханий, дякую тобі за твої слова", – підтримала його дружина Христина у коментарях. Фани теж дякують Григорію Решетнику за оптимізм і віру в краще:

"Важливі слова";

"Натхнення та сил нам! Дякуємо за підтримку";

"Дякуємо за такі слова, дуже важливо не панікувати";

"Спасибі, Гришо, нам усім зараз потрібна підтримка";

"Без паніки, підтримую. Все буде добре";

"Разом ми сила".

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!