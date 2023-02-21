До Києва Джо Байден приїхав у строгій класиці, але в синьо-жовтій краватці, що стало ще одним сигналом підтримки напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії. Однак Григорій Решетник звернув увагу не так на аксесуар у кольорах українського прапора, як на темні окуляри-авіатори, в яких президент США з'явився біля Михайлівського собору.

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Решетник порівняв наймолодшого сина з Байденом у Києві

Дружина Решетника сфотографувала 2-річного сина в зимовому комбінезоні з синьо-жовтим значком у формі карти України та дзеркальних окулярах. Тоді як ведучий зробив колаж і порівняв серйозного Сашка з 80-річним Джо Байденом під час відвідин Києва.

Коли весь день стежив за візитом Байдена,

– прокоментував Григорій Решетник.

Григорій Решетник порівняв сина з Байденом / Фото з інстаграму ведучого

У коментарях пожартували, що "швидку" та літак Сашко замість Байдена передає на потреби ЗСУ, а інші кажуть, що Решетник виховує майбутнього президента:

"Тобто Саша каже, що літаки все ж будуть";

"Який солодкий та милий хлопчик. А стильний то який";

"Мабуть, Саша наступний президент";

"Наступний президент";

"Який гарненький маленький українець".

До речі, українські зірки теж жартували з приїзду Байдена в Київ. Анатолій Анатоліч публікував меми про культову "Київську перепічку", Юрій Горбунов запитував: "Русня, що з обличчям?", а Володимир Остапчук припускав, що американський лідер приїхав по шапку від Укрзалізниці, як у Бориса Джонсона.