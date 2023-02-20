Що Зеленська одягнула на зустріч до Байдена

Олена Зеленська для важливої зустрічі обрала коротке пальто оверсайз та класичні брюки. Її чоловік Володимир Зеленський теж обрав чорний світшот з українським гербом, передає 24 Канал.

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Перша леді України прийшла зустріти Джо Байдена у штанному образі – на ній були класичні чорні брюки та чорний гольф під горло. На верх Зеленська обрала темно-синє пальто, яке прикрасила брошкою у золотому кольорі.



Олена Зеленська обрала лаконічний образ для зустрічі з Байденом / Фото ОП

Волосся вона традиційно вклала назад і доповнила look лаконічними сережками та легким макіяжем.

Байден вдягнув краватку у кольорах українського прапору

Цікаво, що президент Джо Байден теж ретельно готував свій образ. Американський лідер на зустріч одягнув синьо-жовту краватку в полоску.



Джо Байден приїхав до України / Фото ОП

До слова, днями перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю німецькому виданню розповіла про те, що планує зробити після перемоги. Вона зізналась, що сіла б в машину одна, без охоронців, та просто поїхала за місто. "Дуже голосно увімкнула б музику, а тоді зупинилася б десь у гарному місці й просто дивилася на краєвид", – додала вона.