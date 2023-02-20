У твіттері Джо Байден написав, що прибув до Києва, щоб "підтвердити непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України". Про це свідчить не лише візит у День пам'яті героїв Небесної сотні, а й look президента США. Якщо Зеленський незмінно в мілітарі, то Байден у синьо-жовтій краватці, передає 24 Канал.

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Байден у Києві в синьо-жовтій краватці

Під час стратегічного візиту в Україну Джо Байден розбавив консервативний стиль українською символікою. Він у класичному чорному пальті, темно-синьому костюмі, білій сорочці, але з яскравою смугастою краваткою. Звичайно ж, у кольорах українського прапора – синьо-жовтою.

Байден у Києві в синьо-жовтій краватці / Фото Офіс Президента

Байден у Києві в синьо-жовтій краватці / Фото Офіс Президента

Нагадаємо, цю ж синьо-жовту краватку президент Байден одягав, коли 21 грудня приймав Зеленського в Білому домі під час його першого закордонного візиту за час повномасштабної війни. Його дружина Джилл Байден була тоді в пальто ніжно-блакитного кольору та синіх туфлях.

Зеленський з Байденом у Білому домі / Фото Офіс Президента

Зауважимо, що Джилл Байден теж додає символізму своїм виходам, які пов'язані з Україною. У липні 2022 року на зустріч з Оленою Зеленською в Білому домі вона взула жовті туфлі-човники, тоді як перша леді України була в блакитних. Пізніше дружина президента коментувала, що "це був приємний сюрприз" для них обох, адже протоколи про це не домовлялися, це поза протоколом.