В Киев Джо Байден приехал в строгой классике, но в сине-желтом галстуке, что стало еще одним сигналом поддержки накануне годовщины полномасштабного вторжения России. Однако Григорий Решетник обратил внимание не столько на аксессуар в цветах украинского флага, сколько на темные очки-авиаторы, в которых президент США появился у Михайловского собора.

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Решетник сравнил самого младшего сына с Байденом в Киеве

Жена Решетника сфотографировала 2-летнего сына в зимнем комбинезоне с сине-желтым значком в форме карты и зеркальных очках. В то время как ведущий сделал коллаж и сравнил серьезного Сашу с 80-летним Джо Байденом во время посещения Киева.

Когда весь день следил за визитом Байдена,

– прокомментировал Григорий Решетник.

Григорий Решетник сравнил сына с Байденом / Фото с инстаграма ведущего

В комментариях пошутили, что "скорую" и самолет Саша вместо Байдена передает на нужды ВСУ, а другие говорят, что Решетник воспитывает будущего президента:

"То есть Саша говорит, что самолеты все же будут";

"Какой сладкий и милый мальчик. А стильный-то какой";

"Видимо, Саша следующий президент";

"Следующий президент";

"Какой хорошенький маленький украинец".

Кстати, украинские звезды тоже шутили с приезда Байдена в Киев. Анатолий Анатолич публиковал мемы о культовой "Киевской перепечки", Юрий Горбунов спрашивал: "Русня, что с лицом?", а Владимир Остапчук предполагал, что американский лидер приехал за шапкой от Укрзализныци, как у Бориса Джонсона.