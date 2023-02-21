В Киев Джо Байден приехал в строгой классике, но в сине-желтом галстуке, что стало еще одним сигналом поддержки накануне годовщины полномасштабного вторжения России. Однако Григорий Решетник обратил внимание не столько на аксессуар в цветах украинского флага, сколько на темные очки-авиаторы, в которых президент США появился у Михайловского собора.
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Решетник сравнил самого младшего сына с Байденом в Киеве
Жена Решетника сфотографировала 2-летнего сына в зимнем комбинезоне с сине-желтым значком в форме карты и зеркальных очках. В то время как ведущий сделал коллаж и сравнил серьезного Сашу с 80-летним Джо Байденом во время посещения Киева.
Когда весь день следил за визитом Байдена,
– прокомментировал Григорий Решетник.
Григорий Решетник сравнил сына с Байденом / Фото с инстаграма ведущего
В комментариях пошутили, что "скорую" и самолет Саша вместо Байдена передает на нужды ВСУ, а другие говорят, что Решетник воспитывает будущего президента:
- "То есть Саша говорит, что самолеты все же будут";
- "Какой сладкий и милый мальчик. А стильный-то какой";
- "Видимо, Саша следующий президент";
- "Следующий президент";
- "Какой хорошенький маленький украинец".
Кстати, украинские звезды тоже шутили с приезда Байдена в Киев. Анатолий Анатолич публиковал мемы о культовой "Киевской перепечки", Юрий Горбунов спрашивал: "Русня, что с лицом?", а Владимир Остапчук предполагал, что американский лидер приехал за шапкой от Укрзализныци, как у Бориса Джонсона.