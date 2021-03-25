Відома українська співачка Alyosha поділилась з прихильниками новими миловидними фото. Вона показала прогулянку із трьома дітьми.

Відома українська співачка Alyosha часто ділиться сімейними фото на своїй сторінці в інстаграмі. Цього разу зірка продемонструвала миловидні кадри з весняної прогулянки із дітьми.

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Фото Alyosha з синами

Alyosha поділилась, що вона з дітьми дуже любить прогулянки парком. Тому завжди шукає нагоду вийти на свіже повітря разом з синами та донькою. Співачка показала фото з нового виходу разом із дітьми.

Вона зробила селфі з Романом та Марком. Старший син зірки допомагав матусі везти рожеву коляску, в якій солодко спала маленька Марічка. Незважаючи на початок весни, Alyosha одягнулась тепло. Вона постала перед камерою в чорному пуховику з жовтими вставками.

Артистка зібрала волосся у низький хвіст, а на обличчі зробила макіяж. Alyosha підкреслила очі тонкими стрілками, а губи нафарбувала червоною помадою. Сини знаменитості були одягнені в блакитні курточки та кумедні шапки.

Учора під вечір перемогло сонечко, тож маємо надію, що весна буде тепла. Адже ми так любимо прогулянки,

– підписала знімки Alyosha.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Шанувальників знаменитості зачарували нові фото з прогулянки сім'ї. Про це вони написали в коментарях: