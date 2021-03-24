Наталка Карпа з донькою відпочиває в Єгипті: яскраве фото
Українська співачка Наталка Карпа разом із донькою та чоловіком відправилася на відпочинок. Для відпустки сім'я обрала сонячний Єгипет. Артистка вперше побувала в цій країні і активно ділиться світлинами з прихильниками.
Джерело:інстаграм Наталки Карпи
Наталка Карпа наважилася в час пандемії коронавірусу полетіти в іншу країну. Вона насолоджується відпочинком на березі моря та поширює фотографії в соціальних мережах.
Дивіться також К'яра Ферраньї замилувала серією нових фото з новонародженою донькою
Наталка Карпа з донькою в Єгипті
Знаменитість оприлюднила світлину, де разом із маленькою Златою позує на пляжі. Зіркова матуся та її первісток позували у морській водичці на узбережжі.
Наталка мокра після купання. Вона одягнула яскравий червоний купальник і щиро усміхалася. Виконавиця тримала донечку Злату на руках. На дівчинці бачимо красиву панамку.
На все свій час і своє місце,
– написала Карпа.
Прихильники артистки не залишили таку милу публікацію без уваги. Вони бажають дівчаткам гарного відпочинку та залишають компліменти на їхню адресу.
- "Дуже гарні! Просто неймовірні!"
- "Донечка – копія тата!"
- "Гарного відпочинку!"
- "Хороші!"
- "Це просто картина!"
Поділитися новиною