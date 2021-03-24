Українська співачка Наталка Карпа разом із донькою та чоловіком відправилася на відпочинок. Для відпустки сім'я обрала сонячний Єгипет. Артистка вперше побувала в цій країні і активно ділиться світлинами з прихильниками.

Наталка Карпа наважилася в час пандемії коронавірусу полетіти в іншу країну. Вона насолоджується відпочинком на березі моря та поширює фотографії в соціальних мережах.

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Наталка Карпа з донькою в Єгипті

Знаменитість оприлюднила світлину, де разом із маленькою Златою позує на пляжі. Зіркова матуся та її первісток позували у морській водичці на узбережжі.

Наталка мокра після купання. Вона одягнула яскравий червоний купальник і щиро усміхалася. Виконавиця тримала донечку Злату на руках. На дівчинці бачимо красиву панамку.

На все свій час і своє місце,

– написала Карпа.

Прихильники артистки не залишили таку милу публікацію без уваги. Вони бажають дівчаткам гарного відпочинку та залишають компліменти на їхню адресу.