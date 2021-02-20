Григорій Решетник охрестив наймолодшого сина: чуттєве фото

Третій син ведучого Григорія Решетника Олександр з'явився на світ наприкінці листопада минулого року. Незадовго після цього батьки таємно охрестили малюка в колі найрідніших. Дружина шоумена Христина вперше показала, як відбувалось хрещення.

Попри те, що як сам Григорій Решетник, так і його дружина Христина активно ведуть особисті блоги в соціальних мережах та активно діляться сімейними фото, хрестини третього сина Олександра вони вирішили приховати від публіки. Лише зараз блогерка розповіла про священний для їхньої родини день.

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Фото з хрещення наймолодшого сина Григорія Решетника

Таїнство відбулося в Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. Хто став хрещеними батьками малюка досі невідомо, однак у важливий день поряд з сім'єю були батьки Христини і Григорія, які приїхали до столиці з Миколаєва та Івано-Франківська.

Для хрестин багатодітна матуся обрала бездоганне вбрання – яскраво-червону кофту, пудрову плісировану спідницю довжини міді, взуття на шнурівці та атласну хустинку з принтом. На фото, яке обраниця Григорія Решетника опублікувала в мережі, вона позувала з новонародженим сином на руках. Малюка загорнули в білу махрову крижму.

"Священний день для нашої сім'ї", – лаконічно написала Христина Решетник.

Варто додати, що дату хрещення Олександра батьки не розголошують. Однак уважні фоловери помітили, що саме в цьому образі Христина Решетник була на сімейному святкуванні наприкінці грудня минулого року. Тоді вона публікувала фото з італійського ресторану в Києві, позуючи з синами, зірковим чоловіком і батьками.

Додамо, вперше про хрещення наймолодшого сина подружжя в мережі заговорили, коли дружина Григорія Решетника розповіла про новорічні ранки синів і приїзд рідних.