Кристина Решетник призналась, что они с мужем долго обдумывали вопросы, где будут учиться их дети. В конце концов супруги определились, что будут везти их в Киев.

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Жена Григория Решетника об обучении сыновей

Рассматривали варианты – Киев, Франковск и заграница. За границей я себя и нас не вижу, потому что Гриша никуда не поедет, а семья должна быть вместе. Во Франковске отлично, родители рядом, но любимый работает в Киеве. Поэтому мы возвращаемся с детьми в Киев. Будем учиться там. Решено и точка,

– поделилась Кристина Решетник.

Она добавила: "Очень надеюсь, что никакая нечистая сила не изменит наших планов".

Жена Григория Решетника с сыновьями / Фото из инстаграма блогерши

Напомним, у Григория Решетника трое сыновей – 9-летний Иван, который пойдет в 3 класс, 5-летний Дмитрий, который ходит в садик, и Александр, которому всего один год.