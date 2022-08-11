Кристина Решетник призналась, что они с мужем долго обдумывали вопросы, где будут учиться их дети. В конце концов супруги определились, что будут везти их в Киев.
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Жена Григория Решетника об обучении сыновей
Рассматривали варианты – Киев, Франковск и заграница. За границей я себя и нас не вижу, потому что Гриша никуда не поедет, а семья должна быть вместе. Во Франковске отлично, родители рядом, но любимый работает в Киеве. Поэтому мы возвращаемся с детьми в Киев. Будем учиться там. Решено и точка,
– поделилась Кристина Решетник.
Она добавила: "Очень надеюсь, что никакая нечистая сила не изменит наших планов".
Жена Григория Решетника с сыновьями / Фото из инстаграма блогерши
- В отличие от детей Решетников дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна будет учиться не в Украине. 6-летняя Нина пошла в школу в Великобритании. "Мы знаем, что мы здесь временно, однако ребенок должен двигаться вперед, познавать мир, узнавать что-нибудь новое", – объясняла певица.
- Alyosha отдала сыновей в американскую школу в США. Ее старшего Романа взяли во 2 класс, хотя в Украине он учился в 3. Младший Марк, который должен быть первоклассником, пошел в садик.