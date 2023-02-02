Дружина Байдена приєднається до 65-ої церемонії вручення головної музичної премії світу. Хто зі знаменитостей складе їй компанію – дізнавайтеся далі.

До теми Українку Таню Муіньо знову номінували на Греммі

Ведучі Греммі-2023

  • Володарка Греммі реперка Cardi B.
  • Актор і телеведучий Джеймс Корден.
  • Номінант на Греммі-2023 актор Біллі Кристал.
  • Номінантка на Греммі-2023 Віола Девіс.
  • Актор Двейн Джонсон.
  • Трикратна володарка Греммі Олівія Родріго.
  • П'ятикратна володарка Греммі Шанайя Твейн.
  • Перша леді США Джилл Байден.

Урочиста церемонія вручення Греммі відбудеться у залі Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі. Режисером шоу стане Тревор Ноа.

На Греммі-2023 будуть зміни

Цього року найбільша музична премія світу звернула увагу на новаторські течії у музиці. Організатори додали 5 нових номінацій:

  • Найкращий саундтрек до ігор та інших інтерактивних медіа.
  • Найкращий автор пісень.
  • Найкращий альбом у жанрі spoken word.
  • Найкращий виступ у жанрі альтернатива.
  • Найкращий виступ у жанрі американа.

Також вперше вручатимуть нагороду за Найкращу пісню для соціальних змін.