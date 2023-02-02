Дружина Байдена приєднається до 65-ої церемонії вручення головної музичної премії світу. Хто зі знаменитостей складе їй компанію – дізнавайтеся далі.

До теми Українку Таню Муіньо знову номінували на Греммі

Ведучі Греммі-2023

Володарка Греммі реперка Cardi B .

. Актор і телеведучий Джеймс Корден .

. Номінант на Греммі-2023 актор Біллі Кристал .

. Номінантка на Греммі-2023 Віола Девіс .

. Актор Двейн Джонсон .

. Трикратна володарка Греммі Олівія Родріго .

. П'ятикратна володарка Греммі Шанайя Твейн .

. Перша леді США Джилл Байден.

Урочиста церемонія вручення Греммі відбудеться у залі Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі. Режисером шоу стане Тревор Ноа.

На Греммі-2023 будуть зміни

Цього року найбільша музична премія світу звернула увагу на новаторські течії у музиці. Організатори додали 5 нових номінацій:

Найкращий саундтрек до ігор та інших інтерактивних медіа.

Найкращий автор пісень.

Найкращий альбом у жанрі spoken word.

Найкращий виступ у жанрі альтернатива.

Найкращий виступ у жанрі американа.

Також вперше вручатимуть нагороду за Найкращу пісню для соціальних змін.

15 листопада оголосили список номінантів однієї з найпрестижніших музичних нагород. Серед номінованих – українка Таня Муіньо, переможці Євробачення-2021 Måneskin та рекордсменка Бейонсе. Повний список дивіться за посиланням.