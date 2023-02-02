Дружина Байдена приєднається до 65-ої церемонії вручення головної музичної премії світу. Хто зі знаменитостей складе їй компанію – дізнавайтеся далі.
До теми Українку Таню Муіньо знову номінували на Греммі
Ведучі Греммі-2023
- Володарка Греммі реперка Cardi B.
- Актор і телеведучий Джеймс Корден.
- Номінант на Греммі-2023 актор Біллі Кристал.
- Номінантка на Греммі-2023 Віола Девіс.
- Актор Двейн Джонсон.
- Трикратна володарка Греммі Олівія Родріго.
- П'ятикратна володарка Греммі Шанайя Твейн.
- Перша леді США Джилл Байден.
Урочиста церемонія вручення Греммі відбудеться у залі Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі. Режисером шоу стане Тревор Ноа.
На Греммі-2023 будуть зміни
Цього року найбільша музична премія світу звернула увагу на новаторські течії у музиці. Організатори додали 5 нових номінацій:
- Найкращий саундтрек до ігор та інших інтерактивних медіа.
- Найкращий автор пісень.
- Найкращий альбом у жанрі spoken word.
- Найкращий виступ у жанрі альтернатива.
- Найкращий виступ у жанрі американа.
Також вперше вручатимуть нагороду за Найкращу пісню для соціальних змін.