Жена Байдена присоединится к 65-й церемонии вручения главной музыкальной премии мира. Кто из знаменитостей составит ей компанию – узнайте дальше.

К теме Украинку Таню Муиньо снова номинировали на Грэмме

Ведущие Грэмми-2023

  • Обладательница Грэмми реперка Cardi B.
  • Актер и телеведущий Джеймс Корден.
  • Номинант на Грэмми-2023 актер Билли Кристалл.
  • Номинантка на Грэмми-2023 Виола Дэвис.
  • Актер Двейн Джонсон.
  • Трехкратная обладательница Грэмми Оливия Родриго.
  • Пятикратная обладательница Грэмми Шанайя Твейн.
  • Первая леди США Джилл Байден.

Торжественная церемония вручения Грэмми состоится в зале Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Режиссером шоу станет Тревор Ноа.

На Грэмме-2023 будут изменения

В этом году самая большая музыкальная премия мира обратила внимание на новаторские течения в музыке. Организаторы добавили 5 новых номинаций:

  • Лучший саундтрек к играм и другим интерактивным медиа.
  • Лучший автор песен.
  • Лучший альбом в жанре spoken word.
  • Лучшее выступление в жанре альтернатива.
  • Лучшее выступление в жанре американа.

Также впервые будут вручать награду за Лучшую песню для социальных перемен.