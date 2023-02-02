Жена Байдена присоединится к 65-й церемонии вручения главной музыкальной премии мира. Кто из знаменитостей составит ей компанию – узнайте дальше.
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Ведущие Грэмми-2023
- Обладательница Грэмми реперка Cardi B.
- Актер и телеведущий Джеймс Корден.
- Номинант на Грэмми-2023 актер Билли Кристалл.
- Номинантка на Грэмми-2023 Виола Дэвис.
- Актер Двейн Джонсон.
- Трехкратная обладательница Грэмми Оливия Родриго.
- Пятикратная обладательница Грэмми Шанайя Твейн.
- Первая леди США Джилл Байден.
Торжественная церемония вручения Грэмми состоится в зале Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Режиссером шоу станет Тревор Ноа.
На Грэмме-2023 будут изменения
В этом году самая большая музыкальная премия мира обратила внимание на новаторские течения в музыке. Организаторы добавили 5 новых номинаций:
- Лучший саундтрек к играм и другим интерактивным медиа.
- Лучший автор песен.
- Лучший альбом в жанре spoken word.
- Лучшее выступление в жанре альтернатива.
- Лучшее выступление в жанре американа.
Также впервые будут вручать награду за Лучшую песню для социальных перемен.