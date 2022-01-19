Вже другий рік поспіль церемонія вручення музичної премії Греммі переноситься через пандемію коронавірусу. Американська академія мистецтва і науки звукозапису повідомила нову дату та місце проведення заходу.

До теми Церемонію Греммі-2022 таки перенесли через Омікрон

Де і коли буде Греммі-2022

Греммі перенесли з 31 січня на 3 квітня 2022 року. Було змінено й місце проведення заходу – вперше він відбудеться не у Лос-Анджелесі. Греммі відбудеться у Лас-Вегасі, спортивно-розважальному комплексі MGM Grand Garden Arena.

Ведучим музичної церемонії буде актор та комік Тревор Ноа, який вже займався проведенням вручення статуеток у 2021 році.

Чому Греммі-2022 перенесли

Спершу про те, що церемонія під загрозою, говорили лише у ЗМІ. Але потім на офіційному сайті підвтердили, що справді вимушені перенести подію з 31 січня.

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Основною причиною перенесення цього року знову стала пандемія коронавірусу, а саме, новий штам Омікрон. 64-та церемонія вручення нагород таким чином була "пов'язана із занадто великою кількістю ризиків".

Зауважимо, 23 листопада 2021 року Recording Academy оголосила номінантів на музичну премію Греммі-2022. Найбільше номінацій отримав виконавець Джон Батіст. За ним йдуть Джастін Бібер, Doja Cat, H.E.R, а також Біллі Айліш. Переглянути повний список можна за посиланням.