Уже второй год подряд церемония вручения музыкальной премии Грэмми переносится из-за пандемии коронавируса. Американская академия искусства и науки звукозаписи сообщила новую дату и место проведения мероприятия.

К теме Церемонию Грэмми-2022 таки перенесли из-за Омикрона

Где и когда будет Грэмми-2022

Грэмми перенесли с 31 января на 3 апреля 2022 года. Было изменено и место проведения мероприятия – впервые оно состоится не в Лос-Анджелесе. Грэмми состоится в Лас-Вегасе, спортивно-развлекательном комплексе MGM Grand Garden Arena.

Ведущим музыкальной церемонии будет актер и комик Тревор Ноа, который уже занимался проведением вручения статуэток в 2021 году.

Почему Грэмми-2022 перенесли

Сначала о том, что церемония под угрозой, говорили только в СМИ. Но потом на официальном сайте подтвердили, что действительно вынуждены перенести событие с 31 января.

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Основной причиной переноса этого года вновь стала пандемия коронавируса, а именно, новый штамм Омикрон. 64-я церемония вручения наград таким образом была "связана со слишком большим количеством рисков".

Заметим, 23 ноября 2021 года Recording Academy объявила номинантов на музыкальную премию Грэмми-2022. Больше всего номинаций получил исполнитель Джон Батист. За ним следуют Джастин Бибер, Doja Cat, H.E.R, а также Билли Айлиш. Просмотреть полный список можно по ссылке.