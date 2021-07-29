Обраниця Михайла Заливаки зізналась, що весілля Юлі "Зайки" та Богдана Юписчука шокувало її. Як і більшість фанів, Аня Богдан встигла порадіти за суперницю, адже знає, що знайти свою половинку – величезне щастя. Коли ж блогерка заявила, що весілля було лише рекламою весільної локації в Києві, дівчина відчула себе обманутою.

Варто знати Фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" спантеличила мережу весільними фото

Переможницю "Холостяка" обурило й те, що Юля "Зайка" та Богдан Юписчук "хайпанули" нібито для того, аби допомогти столичному притулку для собак. На її думку, зірки прикриваються тваринами, щоб уникнути хейту.

Грати почуттями своїх прихильників заради заробітку – для мене неприйнятно. Тварини виглядають прикриттям, щоб уникнути масового гніву людей,

– поділилась Анна Богдан.

Дівчина додала, що неспроста прокоментувала фейкове весілля Юлі "Зайки". За її словами, блогерка перша перейшла межу й публічно висловилася про їхні з Мішею стосунки.

"Юля перейшла межу й дозволила собі коментувати наші з Мішею стосунки – сказати про те, який Міша сумний і нещасний зі мною. Якщо вже наші межі стерті, я вважаю, що маю право висловитися з цього приводу. Занадто довго я мовчала", – зізналась кохана Заливаки.

Анна Богдан про фейкове весілля Юлі "Зайки": дивіться відео онлайн

Додамо, весільні фото й відео Юлія "Зайка" та Богдан Юписчук опублікували 27 липня. Романтичні кадри сколихнули мережу, однак з поясненням зірки не поспішали, залишивши публіку в здогадках.

Лише наступного дня фіналістка "Холостяка" розкрила деталі й спростувала чутки про весілля. Як з'ясувалось, Юлія і Богдан були моделями на відкритті нової весільної локації в Києві. Дівчина нібито хотіла відчути себе нареченою, а володар титулу "Містер Україна" – позбутися страху одруження.