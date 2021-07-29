Избранница Михаила Заливаки призналась, что свадьба Юли "Зайки" и Богдана Юписчука шокировала ее. Как и большинство фанов, Аня Богдан успела порадоваться за соперницу, ведь знает, что найти свою половинку – огромное счастье. Когда же блогерша заявила, что свадьба была только рекламой свадебной локации в Киеве, девушка почувствовала себя обманутой.

Стоит знать Финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" озадачила сеть свадебными фото

Победительницу "Холостяка" возмутило и то, что Юля "Зайка" и Богдан Юписчук "хайпанули" якобы для того, чтобы помочь столичному приюту для собак. По ее мнению, звезды прикрываются животными, чтобы избежать хейта.

Играть чувствами своих поклонников ради заработка – для меня неприемлемо. Животные выглядят прикрытием, чтобы избежать массового гнева людей,

– поделилась Анна Богдан.

Девушка добавила, что неспроста прокомментировала фейковую свадьбу Юли "Зайки". По ее словам, блогерша первая перешла границу и публично высказалась об их с Мишей отношениях.

"Юля перешла границу и позволила себе комментировать наши с Мишей отношения – сказать о том, какой Миша грустный и несчастный со мной. Если наши границы стерты, я считаю, что имею право высказаться по этому поводу. Слишком долго я молчала", – призналась возлюбленная Заливаки.

Анна Богдан о фейковой свадьбе Юли "Зайки": смотрите видео онлайн

Добавим, свадебные фото и видео Юлия "Зайка" и Богдан Юписчук опубликовали 27 июля. Романтические кадры всколыхнули сеть, однако с объяснением звезды не спешили, оставив публику в догадках.

Лишь на следующий день финалистка «Холостяка» раскрыла детали и опровергла слухи о свадьбе. Как выяснилось, Юлия и Богдан были моделями на открытии новой свадебной локации в Киеве. Девушка якобы хотела почувствовать себя невестой, а обладатель титула "Мистер Украина" – избавиться от страха бракосочетания.