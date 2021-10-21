Горіли штани та вуха, – Цибульська відреагувала на скандальний виступ Кензова з матюками

У липні Олег Кензов оскандалився на концерті в Бердянську. Глядачі припускали, що він вийшов на сцену п'яний, адже жонглював мікрофоном і матюкався при дітях. Оля Цибульська засудила колегу за зухвалу поведінку.

Знаменита Оля Цибульська зізналась, що єдиний, за кого їй соромно в українському шоу-бізі – автор хіта "Ракета, бомба, петарда" Олег Кензов. Вона пригадала його зухвалий виступ у Палаці культури в Бердянську.

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Співачка бачила скандальні відео, які розлетілися мережею. Вона наголосила, що якби була в глядацькому залі разом з 6-річним Нестором, вимагала б повернути гроші за квитки.

"Коли він матюками говорив з дітьми, мені хотілося провалитися крізь землю. Він дуже жорстко тоді матюкався. Ну я теж так матюкаюся, але треба знати місце, де це можна робити. І в мене було питання, чому люди не повернули гроші за квитки назад, бо я б вийшла і сказала: "Бабки назад", – різко заявила Оля Цибульська.

Вона зауважила, що так нахабно Олег Кензов поводиться лише перед своєю публікою. Натомість він ніколи не матюкається на радіо, телебаченні чи музичних преміях.

Чомусь він дозволяє собі так нахабно поводитися з людьми. Тоді в мене горіли штани, і вуха, і щоки. Сподіваюся, і в нього теж,

– зізналась Оля Цибульська.

Що відомо про скандальний концерт Олега Кензова

29 липня співак приїхав з концертом у Бердянськ. Фанів, серед яких були діти, він зібрав у Палаці культури.

У перерві між піснями він жартував зі школярами про "е-бали", жонглював мікрофоном, який час від часу падав на підлогу, качався по сцені та кидав взуття.

Глядачі припускали, що Кензов давав концерт п'яним. У мережі вони подякували артистку та його команді за цю ганьбу.