Гори повертають до життя, – Лілія Ребрик показала мальовниче фото з Карпат

Українська акторка Лілія Ребрик поділилась фото з відрядження. Вона показала, що перебуває в Карпатах, а гори повертають її до життя.

Українська акторка Лілія Ребрик поділилась новим фото на своїй сторінці. Вона показала, де перебуває під час зйомок.

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Лілія Ребрик відпочиває в Яремче

Акторка та ведуча розповіла, що відправилась у відрядження в гори. Судячи з локації, Лілія Ребрик перебуває в Яремче – серці українських Карпат. Зірка розповіла, що гори повертають її до життя після трагічних новин.

Дихаю. Надихаюся. Вгамовую біль, що пече зсередини. Гори завжди рятують у такі дні, дають точку опори, повертають до життя. Це – доля, що саме зараз я тут, у відрядженні, на зйомках. Здається, мені це було просто необхідно,

– зізналась Лілія Ребрик.

Для фото акторка позувала на тлі мальовничих гір та біля річки. Вона постала у бежевих штанах та яскраво-червоному светрі, накинувши зверху пальто.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Де буває Лілія Ребрик