Гори повертають до життя, – Лілія Ребрик показала мальовниче фото з Карпат
Джерело:Лілія Ребрик
Українська акторка Лілія Ребрик поділилась фото з відрядження. Вона показала, що перебуває в Карпатах, а гори повертають її до життя.
Українська акторка Лілія Ребрик поділилась новим фото на своїй сторінці. Вона показала, де перебуває під час зйомок.
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Лілія Ребрик відпочиває в Яремче
Акторка та ведуча розповіла, що відправилась у відрядження в гори. Судячи з локації, Лілія Ребрик перебуває в Яремче – серці українських Карпат. Зірка розповіла, що гори повертають її до життя після трагічних новин.
Дихаю. Надихаюся. Вгамовую біль, що пече зсередини. Гори завжди рятують у такі дні, дають точку опори, повертають до життя. Це – доля, що саме зараз я тут, у відрядженні, на зйомках. Здається, мені це було просто необхідно,
– зізналась Лілія Ребрик.
Для фото акторка позувала на тлі мальовничих гір та біля річки. Вона постала у бежевих штанах та яскраво-червоному светрі, накинувши зверху пальто.
Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Де буває Лілія Ребрик
- Ще у 2022 році акторка та ведуча з нагоди робочих зйомок відвідала Чернігів – місто, що одне з перших вступило в боротьбу з російським окупантом.
- Згодом Лілія Ребрик показала, як до Нового року готується Одеса. Зірка зізналась, що раніше місто сяяло, повсюди була музика й туристи, – а тепер Одесу огортає пітьма та звуки генераторів.
- На зимові свята знаменитість вирішила не зраджувати традиції та поїхала до батьків у Чернівці разом з доньками. Там вона зробила сімейне фото та провела час на різдвяній ковзанці.