Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик опублікувала новий допис на особистій сторінці в інстаграмі. Вона розповіла про свою поїздку до Чернігова, яка відбулась днями.

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Лілія Ребрик побувала у Чернігові

Акторка поділилась, що поїхала до Чернігова задля зйомок. Приїхавши до міста, вона відчула особливу атмосферу боротьби та спротиву.

Сьогодні була на зйомках в Чернігові – місті, яке одним з перших відчайдушно вступило у боротьбу з росіянами, яке чинило їм завзятий опір. Це відчувається дотепер у кожній вуличці, у кожній цеглинці,

– зізналась Лілія Ребрик.

Ведуча згадала, що раніше Чернігів давав їй інші відчуття. Туди вони приїжджали сюди на вистави та екскурсії, це було затишне місто.

"І попри все, що довелося пережити людям у ньому цієї зими, тут знову вирує життя! Це надихає, це дарує надію. Вірю, що так буде з кожним закуточком нашої України. Скоро! Вірю, що всі українці повернуться додому…".



Лілія Ребрик у Чернігові / Фото з інстаграму акторки

Додамо, що зірки часто відвідують українські міста-герої. Так в Бородянку нещодавно приїхала Світлана Тарабарова. Вона показала щемливе відео з центру міста, де зруйновані будівлі та спалені домівки.

Нагадаємо, Лілія Ребрик також розповідала про ті моменти за час війни, які вразили її найбільше. Одним з таких була розмова з мамою 4-річного Сашка, який загинув від рук загарбників. З Анною Яхно акторка спілкується досі.