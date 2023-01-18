Перша леді Олена Зеленська днями прибула до швейцарського Давосу, де представила формулу миру та передала листа від президента Сі Цзіньпіну. Також у Швейцарії Олена зустрілась з Борисом Гудзяком.

До слова Зеленська у Давосі представила українську формулу миру: фото і деталі важливої зустрічі

Зеленська в Давосі

Дружина президента провела дискусію з Борисом Гудзяком в Ukraine is You та Ukraine House Davos. Там обговорили, як надалі заохочувати світ підтримувати Україну та надсилати кошти для відновлення країни. Також гості дискусії відвідали виставку про звільнений Херсон – там представлені відео про російські злочини та кадри з міста.



Гості на виставці / Фото з інстаграму першої леді

"Україна зараз веде боротьбу фізично, але й увесь світ веде боротьбу морально. Нам усім потрібна ця перемога. Якщо весь світ втомився і ви можете зробити паузу, то уявіть, що буде, якщо втомляться українці. Ми також втомлені – і морально, і фізично. Ми не маємо права на зупинку, і дуже сподіваємося, що ви також у собі відчуєте цю емоцію. Увесь цивілізований світ уже настільки багато допоміг, що, якщо зупинитись, це означатиме, вся попередня допомога була марною. Не можна припинити гасити пожежу, коли половина будівлі горить. Не можна зупинятися на середині. Тут або нічого, або все", – казала Олена Зеленська.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Зауважимо, перша леді постала на виставці у стильному образі. Вона приміряла чорно-білу вишиванку з широкими рукавами та невеликим вирізом. Образ доповнили чорні штани-палаццо та широкий ремінь, що підкреслив фігуру. Зеленська розпустила волосся, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха сережками.

Зеленська зустрілась з принцом Ліхтенштейну

Після зустрічей у Давосі поспілкувалась зі Спадкоємним принцом Князівства Ліхтенштейн Алоїзом. Ліхтенштейн ще у травні виділив кошти для зусиль щодо притягнення до відповідальності винних у злочинах, скоєних в Україні. Нещодавно уряд Князівства виділив ще 250 тисяч швейцарських франків на проєкти підтримки документування воєнних злочинів в Україні.

Подякувала за дотримання Князівством Ліхтенштейн принципів міжнародного права, а також за активну позицію в ГА ООН щодо створення спеціального трибуналу для притягнення причетних до відповідальності за ці злочини. Будемо вдячні за подальше просування цієї ініціативи,

– додала Зеленська.



Перша леді з принцом / Фото з інстаграму першої леді