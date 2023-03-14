Гірше, ніж Лорак чи Тодоренко, – Влад Дарвін прокоментував втечу режисера Голубкова до Москви

Український артист Влад Дарвін прокоментував скандал, що виник після втечі режисера Голубкова до Росії. Він зізнався, що вважає його вчинок гіршим за вчинки Ані Лорак чи Регіни Тодоренко.

Українські гурти масово скаржаться на те, що Мінкульт забороняє їм виїжджати за кордон. Такі рішення Міністерства не є несподіваними, адже напередодні виявилось, що певні артисти обманюють країну задля власної вигоди.

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Влад Дарвін про зраду Голубкова

Скандал з виїздом з країни режисера Голубкова прокоментував український артист Влад Дарвін. Він зізнався, що був обурений новинами.

Він таку динаміку показував, він зняв стільки вартісних, цінних робіт для України. І його вчинок, звісно, це не просто зрада, це кримінальна справа. Він обманним шляхом перетнув кордон, він обдурив країну, він обдурив Міністерство культури. Це гірше, ніж Ані Лорак та Регіна Тодоренко, – вважає Влад Дарвін.

Влад не засуджує тих артистів, які виїхали законно і заробляють кошти за кордоном. Ба більше, каже, що їх благословляє.

"Нехай вони більше заробляють, нехай вони більше донатять, нехай вони більше підтримують Україну. Якщо вони повернуться, вони будуть чисті перед законом, країною та суспільством. Якщо людина порушила законодавство, обманним шляхом виїхала, не повернулася і ще себе виправдовує якимось чином, то це не заслуговує на позитивну оцінку. Це заслуговує на ігнор, щонайменше".

Інтерв'ю з Владом Дарвіним: дивіться відео онлайн

Що відомо про виїзд Голубкова

Журналісти виявили, що український режисер Тарас Голубков обманув Міністерство культури. Він заявив, що хоче виїхати з країни, аби нібито хотів зняти в Європі документальний фільм про війну The War Diary разом з латвійським продакшном. У стрічці він мав показати історії справжніх людей, які опинилися у складних обставинах війни.

Та насправді Голубкова побачили за режисерським пультом у Клави Коки, з якою співпрацював і до повномасштабної війни. Команда артистки намагалась приховати його у титрах, але правда однаково виплила.

Міністерство культури підтвердило, що надало дозвіл режисеру Тарасу Голубкову на тимчасовий виїзд з України з 14 по 30 листопада 2022 року. Він надав усі підтверджуючі документи для поїздки.