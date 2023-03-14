Украинские группы массово жалуются на то, что Минкульт запрещает им уезжать за границу. Такие решения Министерства неожиданны, ведь накануне оказалось, что определенные артисты обманывают страну ради собственной выгоды.

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Влад Дарвин об измене Голубкова

Скандал с выездом из страны режиссера Голубкова прокомментировал украинский артист Влад Дарвин. Он признался, что был возмущен новостями.

Он такую динамику показывал, снял столько стоимостных, ценных работ для Украины. И его поступок, конечно, не просто предательство, это уголовное дело. Он обманным путем пересек границу, он обманул страну, он обманул Министерство культуры. Это хуже, чем Ани Лорак и Регина Тодоренко, считает Влад Дарвин.

Власти не осуждают тех артистов, которые выехали законно и зарабатывают средства за границей. Более того, говорит, что их благословляет.

"Пусть они больше зарабатывают, пусть они больше донатят, пусть они больше поддерживают Украину. Если они вернутся, они будут чисты перед законом, страной и обществом. Если человек нарушил законодательство, обманным путем уехал, не вернулся и еще оправдывает себя каким-то образом, то это не заслуживает положительной оценки. Это заслуживает игнор, по меньшей мере".

Интервью с Владом Дарвиным: смотрите видео онлайн

Что известно о выезде Голубкова

Журналисты обнаружили, что украинский режиссер Тарас Голубков обманул Министерство культуры. Он заявил, что хочет уехать из страны, чтобы якобы хотел снять в Европе документальный фильм о войне The War Diary вместе с латвийским продакшном. В ленте он должен был показать истории настоящих людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах войны.

И действительно, Голубкова увидели за режиссерским пультом у Клавы Коки, с которой сотрудничал и до полномасштабной войны Команда артистки пыталась скрыть его в титрах, но правда все равно выплыла.

Министерство культуры подтвердило, что разрешило режиссеру Тарасу Голубкову на временный выезд из Украины с 14 по 30 ноября 2022 года. Он предоставил все подтверждающие документы для поездки.