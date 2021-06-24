Минулого року усі прихильники музичних фестивалів були змушені пропустити улюблені заходи через карантин та небезпеку поширення вірусу COVID-19. Організатори подій також постраждали, адже мали або скасувати фестивалі, або перенести їх на наступний рік. Зараз, коли ситуація з коронавірусом в Україні трохи покращилась і фани, і керівництво музичних заходів, із нетерпінням чекають перших нот пісень, які нарешті пролунають на яскравих сценах фестивалів.

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Leopolis Jazz Fest

Вже от-от у Львові відбудеться один із найкращих джазових фестивалів Європи – Leopolis Jazz Fest. Подія стартує з 24 червня і триватиме до 28 червня включно. Це перший грандіозний захід з початку карантину, тож організатори хочуть показати хороший приклад того, як можна і треба адаптовуватись культурній індустрії у час пандемії. Відомо, що потрапити на концерт можна лише зробивши ПЛР-тест і отримавши негативний результат. Тест буде безкоштовним для людей, які є власниками квитків, їм потрібно лише зареєструватися на сайті та завчасно прийти на захід.



Фестиваль Leopolis Jazz Fest / Фото Leopolis Jazz Fest

Традиційно, гостей чекає три локації, де вони зможуть насолодитись джазовою музикою: головна сцена ім. Едді Рознера, яка є платною та дві безкоштовні – сцена на Площі Ринок і сцена біля Палацу Потоцьких. До слова, ПЛР-тест для входу до головної сцени буде платним для відвідувачів.

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Atlas Weekend

Знаменитий фестиваль музики Atlas Weekend теж скоро відчинить свої двері для пошановувачів музики. Захід розпочнеться з 5 липня й триватиме по 11 липня. Хоч організатори Atlas Weekend і вирішили перенести його на 2022 рік через небезпеку поширення вірусу, у 2021 році подію все ж проведуть, але в іншому форматі. Альтернативний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition пройде без участі закордонних артистів.



Atlas Weekend фестиваль / Фото ВДНГ

Сцену фестивалю запалюватимуть багато талановитих українських колективів і виконавців, до прикладу, виступатимуть цьогорічні учасники Євробачення-2021 – гурт Go_A, співачки Тіна Кароль та Jamala. Також, організатори запросили виступати й Валерія Меладзе, чим спричинили велике обурення у мережі.

Файне місто

Тернопіль з розкритими обіймами зустрічатиме усіх охочих потрапити на фестиваль "Файне місто". Подію, яку проведуть на території тернопільського іподрому, запланували з 28 липня по 1 серпня. Участь у заході візьмуть як відомі українські артисти, так і закордонні співаки. Фестиваль матиме три сцени – темну, світлу і головну. Детальніше з програмою можна познайомитись тут.



"Файне місто" фестиваль / Фото сайт "Файного міста"

На території концерту буде розташоване наметове містечко, також тут курсуватиме фестивальний автобус, який їздитиме від залізничного вокзалу до іподрому. Організатори завчасно просять гостей не забувати на захід захисних масок і наголошують, що у разі чого на події цілодобово працюватимуть медики.

Respublika Fest

З 27 по 29 серпня у старовинному замку Кам'янця-Подільського лунатимуть ритмічні мелодії фестивалю Respublika Fest. За 10 років існування, фестиваль Respublika Fest перетворився з локального заходу на міжнародну подію, яка щороку збирає від 10 тисяч відвідувачів з різних куточків України. До слова, фестиваль діє під егідою Українського культурного фонду.



Respublika Fest / Фото з сайту фестивалю

Zaxidfest

Фестиваль Zaxidfest чекає на фанів з 27 по 29 серпня. Захід розташовуватиметься у селі Родатичі, що у Львівській області. Розкішна природа, драйвова атмосфера й енергійна музика можуть подарувати вам найкращі спогади літа. Керівництво фестивалю сповістило, що на його території будуть діяти карантинні обмеження. Також для зручності гостей тут облаштують наметне містечко і трансфер.



Zaxidfest / Фото з сайту фестивалю

Додається, що через небезпеку зараження коронавірусом були скасовані виступи усіх закордонних музикантів. Тож, публіку фестивалю тішитимуть тільки українські виконавці.