У Роттердамі встановили головну сцену Євробачення-2021: перші фото

Менше ніж за місяць до старту грандіозного пісенного конкурсу в Роттердамі встановили головну сцену Євробачення-2021. Її схвалив сам король Нідерландів. Перші фото дивіться далі на Showbiz 24.
Установка сцени стартувала ще 11 квітня, а до 22 квітня основну частину робіт завершили. Команда та сотні волонтерів Євробачення-2021 працюють цілодобово та без вихідних. Зараз на арені Ahoy в Роттердамі вже тестують світло, а далі тестуватимуть звук.
Варто знати Австралія не поїде на Євробачення-2021
Хід проєкту особисто перевірив король Нідерландів Віллем-Олександр. Він зазначив, що королівська сім'я з нетерпінням чекає на початок Євробачення-2021. Про це йдеться на офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу.
30 днів до гранд-фіналу Євробачення-2021, і сцена майже готова,
– йдеться в дописі.
Сцену планують облаштувати до 28 квітня. Після цього на арені Rotterdam Ahoy розпочнуться репетиції учасників Євробачення-2021.
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Що відомо про Євробачення-2021
- Міжнародний пісенний конкурс відбудеться у травні 2021 року у Роттердамі, Нідерланди: перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня.
- Євробачення-2021 не відбудеться в традиційному форматі. Уряд країни дозволив організаторам приймати гостей-глядачів, але наповненість залу не повинна перевищувати 50%.
- Порядок виступів залишився таким, як і торік, тому гурт Go_A представить Україну з піснею "Шум" у першому півфіналі. Колектив вийде на сцену під номером 15.