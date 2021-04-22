У Роттердамі встановили головну сцену Євробачення-2021: перші фото

Менше ніж за місяць до старту грандіозного пісенного конкурсу в Роттердамі встановили головну сцену Євробачення-2021. Її схвалив сам король Нідерландів. Перші фото дивіться далі на Showbiz 24.

Установка сцени стартувала ще 11 квітня, а до 22 квітня основну частину робіт завершили. Команда та сотні волонтерів Євробачення-2021 працюють цілодобово та без вихідних. Зараз на арені Ahoy в Роттердамі вже тестують світло, а далі тестуватимуть звук.

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Хід проєкту особисто перевірив король Нідерландів Віллем-Олександр. Він зазначив, що королівська сім'я з нетерпінням чекає на початок Євробачення-2021. Про це йдеться на офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу.

30 днів до гранд-фіналу Євробачення-2021, і сцена майже готова,

– йдеться в дописі.

Сцену планують облаштувати до 28 квітня. Після цього на арені Rotterdam Ahoy розпочнуться репетиції учасників Євробачення-2021.

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