У Роттердамі встановили головну сцену Євробачення-2021: перші фото

22 квітня 2021 , 18:42
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм пісенного конкурсу

Менше ніж за місяць до старту грандіозного пісенного конкурсу в Роттердамі встановили головну сцену Євробачення-2021. Її схвалив сам король Нідерландів. Перші фото дивіться далі на Showbiz 24.

Установка сцени стартувала ще 11 квітня, а до 22 квітня основну частину робіт завершили. Команда та сотні волонтерів Євробачення-2021 працюють цілодобово та без вихідних. Зараз на арені Ahoy в Роттердамі вже тестують світло, а далі тестуватимуть звук. 

Варто знати Австралія не поїде на Євробачення-2021

Хід проєкту особисто перевірив король Нідерландів Віллем-Олександр. Він зазначив, що королівська сім'я з нетерпінням чекає на початок Євробачення-2021. Про це йдеться на офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу. 

30 днів до гранд-фіналу Євробачення-2021, і сцена майже готова,
–  йдеться в дописі. 

Сцену планують облаштувати до 28 квітня. Після цього на арені Rotterdam Ahoy розпочнуться репетиції учасників Євробачення-2021. 

Для перегляду всіх фото гортайте вправо 

Що відомо про Євробачення-2021 

  • Міжнародний пісенний конкурс відбудеться у травні 2021 року у Роттердамі, Нідерланди: перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня.
  • Євробачення-2021 не відбудеться в традиційному форматі. Уряд країни дозволив організаторам приймати гостей-глядачів, але наповненість залу не повинна перевищувати 50%.
  • Порядок виступів залишився таким, як і торік, тому гурт Go_A представить Україну з піснею "Шум" у першому півфіналі. Колектив вийде на сцену під номером 15.
Автор: Марина Джура