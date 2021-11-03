Головна хейтерка "Танців" Ілона Гвоздьова зізналась, чи боїться втратити роботу на телебаченні

Після того, як Ілона Гвоздьова відмовилась від участі в "Танцях з зірками", вона стала головною хейтеркою проєкту та його учасників. Публіка впевнена, що так вона ризикує втратити роботу на телебаченні та місце в шоу-бізі. Однак танцівницю це не лякає, вона готова "і на ранку торгувати, і на городі копати".

Цьогоріч Ілона Гвоздьова як ніколи раніше щедра на критику в бік хореографів та учасників "Танців з зірками". Частину фанів обурюють її різкі висловлювання, інші ж переймаються, чи не позначиться ця конфронтація на її кар'єрі. Однак саму танцівницю не лякає перспектива втратити контракт і народну любов.

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Знаменитість заявила, що й далі казатиме гірку правду, навіть якщо це коштуватиме їй телевізійної кар'єри. Вона нібито ніколи не страждала на зіркову хворобу, тому готова поступитися своїм місцем у шоу-бізі та хоч за прилавок стати.

Крім хвороби та смерті близьких, не боюся нічого. З дитинства привчена до праці – можу і на ринку торгувати, і на городі копати, і на сцені танцювати, і по червоній доріжці йти,

– поділилась Ілона Гвоздьова.

"Добро завжди перемагає зло", – інтригуюче завершила переможниця "Танців з зірками".

Ілона Гвоздьова з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму танцівниці

У мережі відверте зізнання Ілони Гвоздьової викликало хвилю захвату:

"Ілоно, ви молодець. Дякую за відкритість і свою думку. Ми з вами";

"Дякую вам за правду. Шкода, що інші відомі люди ховають голову в пісок. Найстрашніше зараз – це те, як люди продають свою совість";

"Респект вам за вашу позицію та ставлення до життя, людей! Ви справжня";

"Молодчина! Без власної думки людина просто лялька-маріонетка! Поважаю";

"Мало хто зараз може відкрито сказати правду! Ви молодець у цьому плані, і це правильно".

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