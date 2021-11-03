Головна хейтерка "Танців" Ілона Гвоздьова зізналась, чи боїться втратити роботу на телебаченні
Джерело:інстаграм Ілони Гвоздьової
Після того, як Ілона Гвоздьова відмовилась від участі в "Танцях з зірками", вона стала головною хейтеркою проєкту та його учасників. Публіка впевнена, що так вона ризикує втратити роботу на телебаченні та місце в шоу-бізі. Однак танцівницю це не лякає, вона готова "і на ранку торгувати, і на городі копати".
Цьогоріч Ілона Гвоздьова як ніколи раніше щедра на критику в бік хореографів та учасників "Танців з зірками". Частину фанів обурюють її різкі висловлювання, інші ж переймаються, чи не позначиться ця конфронтація на її кар'єрі. Однак саму танцівницю не лякає перспектива втратити контракт і народну любов.
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Знаменитість заявила, що й далі казатиме гірку правду, навіть якщо це коштуватиме їй телевізійної кар'єри. Вона нібито ніколи не страждала на зіркову хворобу, тому готова поступитися своїм місцем у шоу-бізі та хоч за прилавок стати.
Крім хвороби та смерті близьких, не боюся нічого. З дитинства привчена до праці – можу і на ринку торгувати, і на городі копати, і на сцені танцювати, і по червоній доріжці йти,
– поділилась Ілона Гвоздьова.
"Добро завжди перемагає зло", – інтригуюче завершила переможниця "Танців з зірками".
Ілона Гвоздьова з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму танцівниці
У мережі відверте зізнання Ілони Гвоздьової викликало хвилю захвату:
- "Ілоно, ви молодець. Дякую за відкритість і свою думку. Ми з вами";
- "Дякую вам за правду. Шкода, що інші відомі люди ховають голову в пісок. Найстрашніше зараз – це те, як люди продають свою совість";
- "Респект вам за вашу позицію та ставлення до життя, людей! Ви справжня";
- "Молодчина! Без власної думки людина просто лялька-маріонетка! Поважаю";
- "Мало хто зараз може відкрито сказати правду! Ви молодець у цьому плані, і це правильно".
Яких зірок захейтила Ілона Гвоздьова
- Хореографиня розсварилася з експартнером по "Танцях з зірками" Володимиром Остапчуком. У період гучного розлучення вона називала шоумена "людиною-л*йно року". Зараз знаменитості не спілкуються як друзі, вони обговорюють лише робочі питання.
- Номери Мела на "Танцях" вона називала "вульгарними й аморальними", а його партнерку Лізу Русіну – "не дуже універсальною танцівницею". Не так давно Гвоздьова ширила чутки, що співак "пив просто в залі".
- Танцівниця критикувала Дмитра Кадная, якому нібито підсуджують на "Танцях з зірками". На її думку, артист не вартий звання секс-символу цього сезону.
- Різким суддівством Ілони Гвоздьової обурювався й Костянтин Войтенко. Він назвав її коментарі "неадекватними".