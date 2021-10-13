Ще раніше Ілона Гвоздьова зізнавалась, що є "блогеркою, яка трохи танцює". Адже більшу частину її заробітку приносить саме сторінка в інстаграмі. Там танцівниця спілкується з зірками та викладає різноманітні фото.

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Чому Гвоздьова відписана від Остапчука

Ілона Гвоздьова у списку "друзів" має багатьох українських знаменитостей: Олену Шоптенко, Влада Яму, Олю Цибульську, Дашу Астаф'єву та інших. Однак є відома людина, з якою хореографиня не дружить.

У друзях в мене точно нема Володимира Остапчука. Бо, мені здається, в нас дуже різні погляди на життя, на якісь відносини між людьми. Це та людина, яку я поважаю за його творчі здібності. Він дуже талановитий ведучий. Але його людські якості розбіжні з моїм уявленням,

– підкреслила зірка.

Ілона Гвоздьова додала, що її з телеведучим об'єднує тільки робочі стосунки. Вони вітаються, але не зберігають теплих відносин.

"Ми не спілкуємося, але на концерті ми бачилися і привіталися. Просто ми не друзі. Ми спілкуємось, якщо це стосується роботи, але якщо казати про якісь теплі дружні стосунки, у нас таких нема", – додала переможниця "Танців з зірками".



Ілона Гвоздьова та Володимир Остапчук / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

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