У понеділок, 31 жовтня, у додатку "Дія" стартувало голосування за журі Нацвідбору Євробачення-2023, передає 24 канал. Суспільне представили список з дев'яти кандидатів, з яких лише троє сядуть за суддівський стіл. Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя посунув Джамалу й вирвався на першу сходинку. Двох інших претендентів на перемогу дізнавайтеся нижче.

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Хто вирвався в лідери голосування за журі Нацвідбору Євробачення-2023

Тарас Тополя – 16,59% Джамала – 16,56% Юлія Саніна – 16,08%

Трійка лідерів голосування за журі Нацвідбору / Фотоколаж 24 каналу

Натомість задніх пасуть хореограф Костянтин Томільченко, який зрежисує номер Kalush Orchestra на премії MTV EMA 2022, – усього 1,98%, Злата Огнєвіч – 4,94%, Валерій Харчишин – 6,31%.

Керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік розповів, що станом на зараз свої голоси за журі Нацвідбору віддали 340 тисяч українців. Це вперше в історії національного конкурсу суддів обере не Суспільний мовник, а народ.

Охопити таку кількість людей і запитати їхню думку, це і дуже велике досягнення, і великі можливості. Люди відчувають, що мають вплив на ці процеси. Це один з проявів електронної демократії,

– похвалився Мстислав Банік на брифінгу.

Важливо! Голосування за журі Національного відбору Євробачення-2023 розпочалося 31 жовтня, а завершиться 7 листопада о 10:00. Свій голос можна віддати лише одному з дев'яти кандидатів.