Голос країни 12 сезон: імена суперфіналістів проєкту

14 листопада 2022 , 00:17
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20 листопада відбудеться суперфінал 12 сезонгу шоу "Голос країни". Цього року через війну організатори проведуть лише один прямий ефір, де оберуть переможця.

За перемогу в головному вокальному шоу країни боротимуться 12 учасників. Це найкращі вокалісти з чотирьох зіркових команд. Імена суперфіналістів 12 сезону "Голосу країни" дізнавайтеся далі. 

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На етапі нокаутів кожен з тренерів обрав трьох учасників, які пройшли у прямий ефір. У минулі роки прямих ефірів було кілька, але через війну 12 сезон пройде лише з одним прямим ефіром – суперфіналом. Задля безпеки його проведуть у бомбосховищі. Кожну команду представлятимуть троє учасників. З якими вокалістами тренери боротимуться за перемогу під час війни – читайте далі. 

Учасники "Голосу країни" 12 сезон

Команда Наді Дорофєєвої

  • Олександр Свіріденко
  • Інесса Грицаєнко
  • Давід Маскиса

Учасники команди Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму шоу

Команда Святослава Вакарчука

  • Аліє Хаджабадінова
  • Анна Кіндзерська
  • Михайло Цар

Учасники команди Святослава Вакарчука / Фото з інстаграму шоу

Зверніть увагу! Всі попередні етапи "Голосу країни" – від сліпих прослуховувань до нокаутів були зняті до 24 лютого. Після повномасштабного вторгнення Святослав Вакарчук заявив, що відмовляється від зйомок у наступних етапах проєкту, оскільки зараз для нього головне завдання – наближення нашої перемоги. Що сталось з учасниками його команди – читайте нижче.

Команда Потапа

  • Павло Нажига
  • Василь Палюх
  • Карина Столаба

Учасники команди Потапа / Фото з інстаграму шоу

 

 

Команда Олі Полякової

  • Сергій Соловйов
  • Олена Чукаленко
  • Дімаш Даулетов

Учасники команди Олі Полякової / Фото з інстаграму шоу

 

 

Що сталось з командою Святослава Вакарчука

Лідер гурту "Океан Ельзи" та зірковий тренер Святослав Вакарчук відмовився брати участь у прямих ефірах проєкту після 24 лютого. Він вирішив, що важливішою є його місія на фронті – співати для захисників. Тому учасники його команди перейшли до інших тренерів.

  • Анна Кіндзерська потрапила до команди Олі Полякової, 
  • Аліє Хаджабадінова потрапила до команди Наді Дорофєєвої,
  • Михайло Цар – у команду Потапа.

 

Автор: Христина Кобак