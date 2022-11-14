Голос країни 12 сезон: імена суперфіналістів проєкту
20 листопада відбудеться суперфінал 12 сезонгу шоу "Голос країни". Цього року через війну організатори проведуть лише один прямий ефір, де оберуть переможця.
За перемогу в головному вокальному шоу країни боротимуться 12 учасників. Це найкращі вокалісти з чотирьох зіркових команд. Імена суперфіналістів 12 сезону "Голосу країни" дізнавайтеся далі.
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На етапі нокаутів кожен з тренерів обрав трьох учасників, які пройшли у прямий ефір. У минулі роки прямих ефірів було кілька, але через війну 12 сезон пройде лише з одним прямим ефіром – суперфіналом. Задля безпеки його проведуть у бомбосховищі. Кожну команду представлятимуть троє учасників. З якими вокалістами тренери боротимуться за перемогу під час війни – читайте далі.
Учасники "Голосу країни" 12 сезон
Команда Наді Дорофєєвої
- Олександр Свіріденко
- Інесса Грицаєнко
- Давід Маскиса
Учасники команди Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму шоу
Команда Святослава Вакарчука
- Аліє Хаджабадінова
- Анна Кіндзерська
- Михайло Цар
Учасники команди Святослава Вакарчука / Фото з інстаграму шоу
Команда Потапа
- Павло Нажига
- Василь Палюх
- Карина Столаба
Учасники команди Потапа / Фото з інстаграму шоу
Команда Олі Полякової
- Сергій Соловйов
- Олена Чукаленко
- Дімаш Даулетов
Учасники команди Олі Полякової / Фото з інстаграму шоу
Що сталось з командою Святослава Вакарчука
Лідер гурту "Океан Ельзи" та зірковий тренер Святослав Вакарчук відмовився брати участь у прямих ефірах проєкту після 24 лютого. Він вирішив, що важливішою є його місія на фронті – співати для захисників. Тому учасники його команди перейшли до інших тренерів.
- Анна Кіндзерська потрапила до команди Олі Полякової,
- Аліє Хаджабадінова потрапила до команди Наді Дорофєєвої,
- Михайло Цар – у команду Потапа.