У фіналі "Голосу країни" з'являться голлівудські зірки: серед них володарка Греммі Гвен Стефані

У неділю, 20 листопада, відбудеться суперфінал 12 сезону "Голосу країни". Попри війну команда проєкту готує грандіозний прямий ефір. Її підтримали тренери американського The Voice та інших адаптацій, тож телеглядачів чекає сюрприз від зірок Голлівуду.

Як обіцяють на "Голосі країни-12", у суперфіналі з'являться володарка Греммі Гвен Стефані, зірка фільму "Попелюшка" Каміла Кабельйо, кантрі-виконавець Блейк Шелтон та Джон Ледженд, який, якби не війна, приїхав би в Україну на Leopolis Jazz Fest 2022. Усі вони є тренерами американського шоу The Voice, яке виходить у США.

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Голлівудські зірки з'являться у суперфіналі "Голосу країни-12"

Цікаво, що сюрприз для українських глядачів підготували тренери американського The Voice Гвен Стефані, Каміла Кабельйо, Блейк Шелтон та Джон Ледженд, а також тренери інших адаптацій шоу,

– розповіли на "Голосі країни".

Команда вокального проєкту поділилася, що відчула неймовірну підтримку творців формату The Voice зі всього світу – з Бельгії, Домінікани, Чилі, Перу, Нідерландів, Непалу, США.

Зірки, які з'являться в суперфіналі "Голосу країни-12" / Фото з інстаграму проєкту

Натомість продюсер 12 сезону "Голосу країни" Володимир Завадюк заявив, що зірки Голлівуду – не єдиний сюрприз, який чекає публіку в суперфіналі. Одним з них стане сцена, що нагадуватиме сонце й буде оточена пшеницею цьогорічного врожаю.

"Ми працюємо над підготовкою фіналу близько двох місяців. Незважаючи на ракетні атаки та продовження війни, ми залишаємось незламними у нашому бажанні дати можливість голосу нашої нації звучати, а учасникам проєкту – виступити для українців та піснею підтримати їхній моральний дух", – коментує Володимир Завадюк.

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Яким буде суперфінал "Голосу країни-12"

Переможця 12 сезону оберуть у два етапи.

Під час виступу всіх 16 фіналістів вперше відкриють лінії голосування, а тренери розподілять 100% голосів між чотирма своїми учасниками. До другого етапу потрапить лише один учасник з кожної команди.

Після цього четвірка найкращих заспіває авторські пісні, а переможцем стане той вокаліст, який отримає найбільшу кількість голосів телеглядачів.

У суперфіналі будуть зіркові гості – гурт "Антитіла", SHUMEI, відомий піснею "Біля тополі", дитячий хор GolDem kids та Катерина Поліщук – "Пташка" з "Азовсталі".